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7位「烏龍」現身丸亀製麵！全沒改過名免費吃1年　最老烏龍94歲

▲丸亀製麵尋找「烏龍」，可免費吃一年烏龍麵，有人原名就叫做「烏龍珠」（中）。（圖／業者提供）
▲丸亀製麵尋找「烏龍」，可免費吃一年烏龍麵，有人原名就叫做「烏龍珠」（中）。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

丸亀製麵為了慶祝登台10周年，日前發起尋人啟事，只要姓名中有「烏龍」兩字，就能免費吃一整年烏龍麵，或是「丸、龜、烏、龍」對中任1字買一送一。沒想到這次沒引爆改名之亂，反而意外找到全台7名「烏龍」人，從小姓名就是烏龍，而最高齡烏龍已經94歲。

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丸亀製麵尋找「烏龍」，尋人活動自3月18日開跑至今第4天，共有7位姓名中有「烏龍」二字的民眾現身，有趣的是，這7人都不是為了活動改名，而是從小姓名就有「烏龍」，其中共3位是同名同姓的陳烏龍，唯一女性則名為「烏龍珠」，年紀最大則是高齡94歲的高雄楊烏龍，「烏龍」大集合相當溫馨。

▲丸亀製麺3月18日至3月29日舉辦同名優惠。（圖／業者提供）
▲丸亀製麵3月18日至3月29日舉辦同名優惠。（圖／業者提供）
名字相當特殊的「烏龍珠」女士，正是姓烏、名龍珠，她透露，因為自己是龍年出生，又是烏家最小的女兒，被爸媽視為掌上明珠，才特意取名為「龍珠」。由於姓名太過特殊，從小就常被老師點名，日常填個資常被誤會填假名，而「七龍珠、烏龍院、烏龍茶」都是她的綽號，但她認為原名為生活帶來許多笑點，因此一直都很喜歡自己的名字。

▲「烏龍珠」女士因為是龍年出生，又是烏家最小的女兒、掌上明珠，特意取名為「烏龍珠」。（圖／業者提供）
▲「烏龍珠」女士因為是龍年出生，又是烏家最小的女兒、掌上明珠，特意取名為「烏龍珠」。（圖／業者提供）
而活動一公布，第一位出現在官方粉專留言區的「林烏龍」，電話則是被親友打爆了，各方親友迫不及待通知他這個好消息，要他趕緊去換烏龍麵一年吃到飽，讓他哭笑不得。

而來自台南83歲的「陳烏龍」，說自己這輩子從沒遇過也叫「烏龍」的人，竟一口氣得知全台有7位烏龍好友。陳烏龍的女兒也說，家裡的LINE群組名稱就是「烏龍家族」，沒想到以前搞笑的名字，如今變成珍貴的禮物。

▲台南83歲「陳烏龍」，從沒遇過也叫「烏龍」的人，沒想到一口氣蒐集到7位烏龍好友。（圖／業者提供）
▲台南83歲「陳烏龍」，從沒遇過也叫「烏龍」的人，沒想到一口氣蒐集到7位烏龍好友。（圖／業者提供）
▲目前現身的7位「烏龍」都沒改過名字。（圖／業者提供）
▲目前現身的7位「烏龍」都沒改過名字。（圖／業者提供）
這次現身的「烏龍」，清一色都是高齡人士，據悉是因為農村時代教育不普及，因此很多父母取名都很隨意。台北陳烏龍的女兒透露，原先爸爸想取名叫羽龍，但講台語時「羽的發音就像烏」，導致戶政人員聽錯寫成烏龍，因而沿用至今，意外成為一樁美談。

若是還有其他「烏龍」趕緊報名，至3月29日前只要姓名中有「烏龍」兩字且順連在一起，都能獲得365張中碗釜揚券，全台限100人。活動期間平日限定，姓名有「丸、亀（龜）、烏、龍」任一字相同，結帳時出示證件，單點指定中碗烏龍麵享買1送1。

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