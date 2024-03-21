7位「烏龍」現身丸亀製麵！全沒改過名免費吃1年　最老烏龍94歲

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名字相當特殊的「烏龍珠」女士，正是姓烏、名龍珠，她透露，因為自己是龍年出生，又是烏家最小的女兒，被爸媽視為掌上明珠，才特意取名為「龍珠」。由於姓名太過特殊，從小就常被老師點名，日常填個資常被誤會填假名，而「七龍珠、烏龍院、烏龍茶」都是她的綽號，但她認為原名為生活帶來許多笑點，因此一直都很喜歡自己的名字。
而活動一公布，第一位出現在官方粉專留言區的「林烏龍」，電話則是被親友打爆了，各方親友迫不及待通知他這個好消息，要他趕緊去換烏龍麵一年吃到飽，讓他哭笑不得。
而來自台南83歲的「陳烏龍」，說自己這輩子從沒遇過也叫「烏龍」的人，竟一口氣得知全台有7位烏龍好友。陳烏龍的女兒也說，家裡的LINE群組名稱就是「烏龍家族」，沒想到以前搞笑的名字，如今變成珍貴的禮物。
這次現身的「烏龍」，清一色都是高齡人士，據悉是因為農村時代教育不普及，因此很多父母取名都很隨意。台北陳烏龍的女兒透露，原先爸爸想取名叫羽龍，但講台語時「羽的發音就像烏」，導致戶政人員聽錯寫成烏龍，因而沿用至今，意外成為一樁美談。
若是還有其他「烏龍」趕緊報名，至3月29日前只要姓名中有「烏龍」兩字且順連在一起，都能獲得365張中碗釜揚券，全台限100人。活動期間平日限定，姓名有「丸、亀（龜）、烏、龍」任一字相同，結帳時出示證件，單點指定中碗烏龍麵享買1送1。