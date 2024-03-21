六旬婦突發疲倦、腰痠！就醫竟罹「殺手級癌症」：隔週馬上化療
60幾歲的黃女士平時每天爬山、登高600階，一年前卻突然變得容易疲倦、氣喘吁吁，且腰部、腹部的不適感越來越嚴重，就醫檢查後，確定罹患「急性淋巴性白血病（急性血癌）」，雖馬上進行化療，但不到半年又復發，醫師提醒，急性淋巴性白血病是高致命性、低存活率的血癌，發病初期症狀不典型，但病程發展卻非常快速，短短數週就可能造成生命威脅。
記者張志浩／綜合報導
台大醫院內科部血液腫瘤科醫師黃泰中表示，台灣每年約有300例急性淋巴性白血病新發個案，兒童發病率高於成人。其中，成人治療難度相對較大、復發風險高達7成。患者發病後，淋巴系統與骨髓會製造出過量且不成熟的淋巴細胞，這些無用的淋巴細胞會壓迫正常血球、淋巴細胞的生成空間，進而衝擊身體機能。
黃泰中說明，急性淋巴性白血病治療分為3階段。
🟡第一階段誘導期：以高劑量化療為主，若有基因突變會加入標靶藥物，把癌細胞殲滅至5%以下、以完全緩解為目標。
🟡第二階段鞏固期：以殺死剩餘的癌細胞為目標。
🟡第三階段維持期：藉由低劑量藥物避免復發。
黃泰中強調，雖然多數患者在第一線治療後就可以達到完全緩解，但有半數可能在3年內復發。因此在急性淋巴性白血病的治療中，治療目標不僅僅是達到傳統的完全緩解，更建議達成「微量殘留病灶陰性」，以降低復發風險、延長存活時間。
黃泰中指出，臨床曾有個案，幾天前才做完健康檢查，確認血球指標正常，沒想到就診卻有急性淋巴性白血病發病跡象，提醒民眾，若莫名出現一週以上的蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，務必及時到醫院，進行血液與骨髓檢查，掌握黃金治療時間。