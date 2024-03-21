崔鍾訓輪姦罪出獄再犯法！「FTISLAND前隊友好心幫忙」卻遭連累
南韓男星崔鍾訓為樂團FTISLAND隊長，被爆出2016年輪姦一名酒醉女性後，便宣布退團，入獄執行法律義務，2021年他刑滿出獄，沒想到今（21）日又被爆料他涉嫌「地址欺詐」，疑似曾將戶籍遷進前隊友崔敏煥家中，對此，崔敏煥所屬經紀公司也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
據韓媒報導，崔鍾訓再度涉及非法行為，2018年他將自己的戶籍遷入崔敏煥家。崔敏煥友人表示：「崔敏煥確實有把住址借給崔鍾訓，但當時沒有想到會衍生出問題，崔鍾訓也只是告訴他『只要一下下就好了』，據他所知崔鍾訓在1年之後就把戶籍遷出了，連崔敏煥本人都忘記曾經有借出過地址。」透露崔敏煥以為崔鍾訓早就遷出家裡。
然而韓媒調查顯示，崔鍾訓的名字其實還留在崔敏煥家中，根據當地住家居民登錄法條例，未在登錄的地址裡居住超過30天，就會涉犯「地址欺詐（偽裝遷入）」嫌疑，為一種詐欺罪，指犯罪者以不正確或虛構的地址來獲取利益。
而崔鍾訓本人並未住在崔敏煥家中，卻做出此舉，也意外波及到前隊友，對此，崔敏煥所屬經紀公司FNC娛樂先是向媒體表示「屬於藝人私事，難以回應」，又緊接著回應「正在確認中，現在在整理立場聲明」。
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