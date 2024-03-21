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男星陳哲遠被爆大頭症！真相偷偷藏不住　私生飯用力推他強撞門

▲中國爆紅網劇《偷偷藏不住》男星陳哲遠，近期因喝退現場粉絲被爆有大頭症，真相曝光竟是私生飯及代拍推擠害他撞到門上，險些傷到他的帥臉。（圖／翻攝自陳哲遠微博）
▲中國爆紅網劇《偷偷藏不住》男星陳哲遠，近期因喝退現場粉絲被爆有大頭症，真相曝光竟是私生飯及代拍推擠害他撞到門上，險些傷到他的帥臉。（圖／翻攝自陳哲遠微博）

記者張一笙／綜合報導

中國男星陳哲遠在網劇《偷偷藏不住》飾演奶油小生「段嘉許」，劇中學霸校草形象以及與趙露思飾演的「桑稚」甜到蛀牙的感情，迷倒不少粉絲。近期，陳哲遠被爆出有大頭症，不但推擠現場民眾，甚至霸氣開嗆。真相曝光後，原來是陳哲遠遭代拍及私生飯推擠撞到門上，險些傷到他的帥臉因此才罕見動怒。

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▲趙露思（左）旺夫體質發威，與陳哲遠主演的陸劇《偷偷藏不住》爆紅。（圖／翻攝《偷偷藏不住》微博）
▲陳哲遠（右）與趙露思（左）主演的陸劇《偷偷藏不住》爆紅，劇中甜到蛀牙的劇情，讓陳哲遠成為不少粉絲心目中的白馬王子。（圖／翻攝《偷偷藏不住》微博）
陳哲遠在網劇《偷偷藏不住》中寵溺趙露思，再加上高挑身形及白皙帥臉，是不少少女粉絲中的白馬王子。陳哲遠爆紅後戲劇、綜藝通告排不停，更被譽為「陸劇圈新生代四大才子」之一，與張凌赫、鄧為、于適等人齊名。無奈陳哲遠人紅是非多，隨著曝光越來越多，謠言也越來越多，近期有粉絲在微博上傳陳哲遠在公開場合中二度開嗆現場民眾「讓開」，直指他有大頭症。

▲陳哲遠因被推擠撞到門上，罕見動怒。（圖／翻攝自微博）
▲陳哲遠因被推擠撞到門上，罕見動怒。（圖／翻攝自微博）
原來，陳哲遠是因為遭到當天出現的私生飯及代拍推擠，害得他直接撞在門上險些受傷，因此平常溫文儒雅的陳哲遠才會罕見動怒，對著現場民眾大喊「讓開」。有粉絲到影片底下留言證明平常陳哲遠對粉絲都很友善，是現場太多代拍及私生飯推擠，導致動線受阻因此陳哲遠才會動怒。

▲中國青春愛情劇《偷偷藏不住》近來在串流平台播放，討論度激增。（圖／翻攝自微博）
▲不少粉絲看到陳哲遠被撞在門上，紛紛留言大喊：「抵制代拍、抵制私生飯！」。（圖／翻攝自微博）
不少粉絲看完影片後紛紛留言「抵制代拍、抵制私生飯」，也有粉絲表示：「撞他的人在想甚麼啊？」、「心疼陳哲遠。」、「離陳哲遠遠一點！」、「請互相尊重，離偶像遠一點！」陳哲遠也多次透過微博表示，希望粉絲不要再到劇組附近蹲點等他，也不要現身機場影響其他民眾。

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