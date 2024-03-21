比00939、00940更香！台銀黃金存摺創2270元天價 投10萬賺1.8萬
國際金價屢創新高，每盎司高達2200美元，就連以新台幣計價的台銀黃金存摺也跟著暴漲，今（21）日開盤賣出報價每公克2270元，再次刷新紀錄。若以去（2023）年3月低檔買進的投資人為例，投入近10萬元一年就可以賺到1.8萬元。
記者魏妤庭／台北報導
美國聯準會3/20會後宣布，聯邦基金利率目標區間維持在5.25%到5.5%不變，符合市場預期，不過，決策委員仍預測今年將降息3次，這使紐約商品期貨交易所4月黃金期貨電子盤最新報價上漲2.15%，每盎司達2207.4美元，再創歷史新高紀錄。
而國際金價創新高，也連帶使台銀黃金存摺水漲船高，今日開盤賣出報價達到每公克2270元，假設以去年3/22每公克售價1912元計算，單筆買進約52公克，總投資金額99424元的黃金存摺，受惠黃金牌價走升影響，總投資金額上漲到118040萬元，大賺18616元，年報酬率高達18.72%，比起近來熱門的高股息ETF如00939年化報酬率13%、00940近14%表現更好。
※【NOWnews 今日新聞
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