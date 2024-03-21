隆田Cha Cha兒童文資逍遙yo 蘋果劇團、阿忠布袋戲輪番上陣
台南隆田Cha Cha園區為迎兒童節的到來，將於4/4-4/7連假期間，推出「文資逍遙yo」活動，結合考古史前體驗並邀請知名布袋戲劇團「阿忠布袋戲」登場演出，帶領民眾認識臺南豐富的文化資產；此外，園區也加碼邀請「蘋果劇團」現場演出，透過兒童劇及布袋戲的無俚頭爆笑演出，一方面寓教於樂，一方面陪伴孩子們歡度兒童節! 歡迎民眾一起來隆田園區挖寶。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市政府文化局局長謝仕淵表示，去年辦理考古史前體驗後，獲民眾熱烈迴響，今年兒童節再次加碼推出升級版，規劃「史前射箭」及「鑽木取火」等體驗活動中，小朋友不僅可以帶回親手製作的箭簇外，這次鑽木取火活動，更安排現場煮水煮蛋及冬瓜茶，並推出考古來找碴，讓歷史場域瞬間變成考古現場，回應家長們對兒童考古活動的期待，也歡迎民眾一起來隆田園區挖寶。
阿忠布袋戲是臺灣知名布袋戲劇團，搭配個人特色的聲光效果及充滿笑料的即興演出，主打「讓小朋友看的懂」的布袋戲為這次活動亮點，園區將安排4/6(六)上下午各演出一場《瘋狂嬉遊記》，保證讓民眾看了捧腹大笑。
同時。蘋果劇團也將於4/5(五)下午演出《愛道歉的小狐狸》，透過戲劇演出方式，引導小朋友思考犯錯後如何以正確態度處理，優質豐富的節目表演歡迎民眾入場觀賞。
隆田Cha Cha園區表示，因應兒童節推出線上與現場抽獎活動，大禮將會送出精美的布袋戲玩偶，連假活動與抽獎辦法將一波波釋出，歡迎民眾隨時關注園區臉書。