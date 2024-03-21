「吾夜生活節」回來了！國師唐綺陽也參戰 6月基隆登場
台灣第一個以跨夜演出為號召，夜貓族、聽團仔絕對不能錯過的「吾夜生活節」，在2022年首次舉辦時大獲好評，今年再度回歸，加入「Woo Love」愛的元素，同樣結合了國內外流行音樂、電影、占卜、脫口秀與美食，將於6月14日、15日於基隆和平島地質公園舉行，今（21）日「吾夜Woo Love生活節」公布第一波演出卡司，包括麋先生、徐暐翔、打倒三明治、沒有才能、凹與山、守夜人、P!SCO、LINION、溫蒂漫步等樂團歌手外，其中最讓人驚喜的莫過於是大家最喜歡的占星專家、人稱國師的唐綺陽，她人生的第一場音樂節首秀就獻給了「吾夜Woo Love生活節」，活動門票將於3月24日晚上8點在KKTIX售票系統、全家Fami Port 搶先販售最優惠「早早鳥」票及最搶手的夢幻床位「夢天堂」套票組，數量有限售完為止。
記者吳雨婕／綜合報導
「吾夜Woo Love生活節」公布的第一波演出卡司中，最讓人感到驚喜的就是「國師」唐綺陽的音樂節首秀，接到吾夜的邀約，唐綺陽大笑：「太讓我驚訝了！沒想到我除了可以跨界到網路、美食、節目主持、戲劇，現在居然還可以跨到⾳樂節！」而「吾夜Woo Love生活節」的演出形式多元，跨界舞台更是特色之一，屆時唐綺陽會以什麼樣形式來表演，她笑而不答，希望可以透過難得的夜晚加療癒，帶給大家更多不同以往的感受，不同於直播裡的她、不同於podcasst裡的她，而是獨一無二在「吾夜Woo Love生活節」中的唐綺陽。
當唐綺陽聽到同場演出的其他樂團、歌手、表演者卡司之後，她特別期待看到金曲樂團麋先生的表演，她直呼：「麋先生之前為電影《周處除三害》的片尾曲〈壞蛋〉實在太好聽了，而且最近演唱會還秒殺，當然要趁這樣的機會好好聽一下現場囉！」同樣是首次參加「吾夜Woo Love生活節」的金曲樂團麋先生對於午夜開唱也是很期待，他們笑說：「因為麋先生平常的作息就是夜行性動物，所以在午夜時分是最有精神的時候，相信一定可以在現場跟大家玩得很開心。而且晚上海風很舒服，感覺好像能在歌單安排上，排進一些適合陪大家一起吹海風的歌單。」
此外，今年的「吾夜Woo Love生活節」將分為「月舞台」、「海舞台」、「星心屋」、「海上電影院」、「有趣市集」及「夢天堂」等6個場區陪你從夜晚到清晨，其中「海上電影院」是最受期待的部份，放映片單包括：《藍色大門》、《以你的名字呼喚我》、《大法師》等經典電影。「吾夜Woo Love生活節」的「夢天堂」套票包含夢幻床位，將於3月24日晚上8點，在KKTIX售票系統及全家與「早早鳥」優惠票一同搶先販售。
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