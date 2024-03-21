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洗手台「鐵蛋」放20年！超頂功能曝光　1.2萬婆媽讚：神奇小幫手

▲一名女網友發文抱怨，媽媽買了顆「鐵蛋」放在洗手台上，平時好像也沒在用，無奈感嘆「真愛亂買」。（示意圖／取自Pixabay）
▲一名女網友發文抱怨，媽媽買了顆「鐵蛋」放在洗手台上，平時好像也沒在用，無奈感嘆「真愛亂買」。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著科技月新月異，市場上也出現各種幫助生活更進步的實用小物。近期就有一名女網友發文抱怨，媽媽買了顆鐵蛋放在洗手台上，平時好像也沒在用，無奈感嘆「真愛亂買」，貼文曝光後，卻引來1.2萬名網友朝聖，許多內行人浮出水面解答「鐵蛋」的真實用途，並大讚「超有用的」、「我家有一顆放了快20年」。 

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一名女網友近日在臉書社團「小廢物俱樂部」中發文，她先是寫下「 我媽真愛亂買，買這顆蛋放洗手台也不知幹嘛，看她也沒在用」。只見洗手台上放著一顆高度約15公分的鋼製巨蛋，直挺挺地立著，整顆散發出金屬光澤，一時片刻看不出實際用途。 

▲許多人立刻認出原PO媽媽使用的是好用小物「不銹鋼皂」，用途在於去除異味。（圖／flickr@Sacho）
▲許多人立刻認出原PO媽媽使用的是好用小物「不鏽鋼皂」，用途在於去除異味。（圖／flickr@Sacho）
「鐵蛋」真實用途
貼文曝光後，許多人立刻認出這是好用小物「不鏽鋼皂」，用途在於去除異味，「有在處理味道重的食材的話很實用吧」、「可以去腥味和洋蔥味的神奇小幫手」、「這在辛苦煮菜給全家人的媽媽眼中超有用的」，甚至還有主婦買來使用了20年，耐用程度驚人。不過，也有人直言「其實這有點智商稅，只要是不鏽鋼都有類似的除味功能，我現在都撸不鏽鋼湯匙」。 

▲一名女網友發文抱怨，媽媽買了顆鐵蛋放在洗手台上，平時好像也沒在用，無奈感嘆「真愛亂買」。（示意圖／取自Pixabay）
▲有人認為不鏽鋼皂能做到的功能，其他不鏽鋼製品也能辦到。（示意圖／取自Pixabay）
不鏽鋼皂原理曝光
由於不鏽鋼皂的效果僅獲得部分驗證，外界猜測可能是基於2個原理，第一個原理為「氧化」，當不鏽鋼中的鐵或鉻與異味分子接觸後，異味分子會形成氧化物，並通過流動水被帶走。 

第二個原理為「破壞張力」，另一派認為不鏽鋼對於去除氣味沒有任何作用，僅是因為與手摩擦後，破壞了皮膚表面氣味分子間的張力，才讓異味分子容易被流動水帶走。 

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