中北部水情告急！擔心春雨不來 盧秀燕視察石岡壩：4月是關鍵
台中市長盧秀燕今天原欲定出席行政院會，反映9位女性縣市長對電價調漲的擔憂，卻因前天水利署將台中水情燈號調整為「提醒綠燈」，她臨時調整行程，今早捨院會視察台中市石岡水壩。目前德基水庫蓄水量61%、鯉魚潭38%，盧秀燕指出，氣象局預報今年春雨可能偏少，市府會提早調度水源，也希望中央在水力發電之餘，別讓珍貴的水資源白白浪費掉。
記者顏幸如／台中報導
水利署自19日起將桃園、新竹、苗栗及台中4縣市的水情燈號調整為「提醒綠燈」。盧秀燕臨時決定今（21）日的行政院會，由副市長黃國榮代替她出席；早上她在立法院副院長江啟臣陪同下，到石岡水壩視察。她指出台中不但有全國最大火力發電廠，也是最大水力發電供應基地，從大甲溪上游依序有德基水庫、青山壩、谷關壩、天輪壩與馬鞍壩、石岡壩等多個壩堤及水力電廠，卻不似日月潭，有發電後將下游的水抽回上游的機制，因此她特別關心，中央是否會為增加水力發電量，浪費珍貴的水資源。
經濟部水利署中區分署長莊曜成表示，水利署每週和農水署聯繫、召開應變會議，最近的水力發電，會控制在民生用水量之內。接下來幾年，伏流水、大安及大甲溪串流工程場計劃相繼完工後，用水調度的韌性會增加，供應問題將可迎刃而解。
盧秀燕說，德基是中部地區最主要的水庫，供應大台中與彰化縣部份地區的用水，與中部地區經濟發展有密不可分的關係，目前蓄水量是61%；另一個水庫鯉魚潭只有38%蓄水量。氣象局資料顯示今年的春雨、梅雨數量可能正常偏少，但用水不能光靠老天爺賞飯吃，市府會預先準備、提早調度水源。
立法院副院長江啟臣表示，水情「提醒綠燈」是希望大家節約用水，在極端氣候下，未來二個月老天下不下雨，沒人有把握，加上中科進駐廠商越來越多、需求量更大，因此用水計算必須滾動檢討，做好充足因應，避免造成民眾困擾。