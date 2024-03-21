印度移工來台引熱議！三方專家今辦研討會　狠批政府「三大不足」

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清大印度中心副主任、台灣印度研究協會理事長方天賜說明，台灣目前有缺工難題，且邁入高齡化社會後缺工現象只會越來越嚴重。印度是當今世界人口第一大國，在各國面臨少子化、高齡化浪潮當下，印度仍有許多人口紅利，而現在印度與台灣展開勞務合作，等於是願意跟台灣分享人口紅利，讓未來台灣社會的勞力不致於匱乏。
不過印度移工的議題在台灣受到廣泛地討論，甚至有民眾自發性地上街抗議，造成民眾人心惶惶。方天賜認為對民眾來說有點太突然，「感覺像在買福袋，不知道打開來裡頭是什麼，有人說裡面會很好，有人則會猜裡面的東西，所以大家會憂慮。」
方天賜補充，我國在引進印度移工上，認識不夠、溝通不夠，而且準備也不足。社會對印度的不了解，才會造成國人的歧視跟誤解，政府在政策溝通上也僅是單向宣傳，而非雙向、多向溝通，才會造成民眾反彈。
桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達指出，再提引入印度移工前，應先改善台灣的移工法規。現在台灣強迫勞動猖獗，在台移工幾乎涵蓋ILO強迫勞動公約11項指標，然而勞動部幾乎沒有回應，這情況讓印度移工來台恐怕只是新增更多人被虐待。
他進一步表示，現在印度移工的議題政府百分百站在雇主立場，完全沒有站在移工或本國勞工處境來看，讓人感到遺憾和荒唐，「通譯人才不足下，語言會是一個問題，且家事移工至今未納勞基法保障，沒有加班費、薪資遠低於國內其他勞工，但勞動部毫無解決決心，印度移工來台後，勢必有更多申訴跟移工需求。」