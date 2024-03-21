UBA／「宇宙政大」拚4連霸有隱憂！宋昕澔傷情未定、王凱裕拚身價

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細數過去3連霸、小巨蛋連勝，含3次四強贏健行、萬能、世新，3場冠軍賽贏世新及健行，即政大在小巨蛋「吃定」這三隊，但本季有異，四強換一新面孔，吊車尾晉級的複賽第四虎尾科大，且決賽首戰就卯上政大，衛冕軍四強對手不再是熟悉老面孔。
虎科今年靠5名外籍生一躍而成UBA新貴，即便預、複賽政大已2連勝虎科，但卻不是完全沒隱憂。預賽那一場，前3節政大領先13分，末節卻被虎科拉出30：21尾盤，政大最終僅以88:84小贏，複賽則因虎科末役將與臺師搶4強末席，前一晚逢政大無意硬拚，4外援休息而輸42分，但這僅供參考。
虎科第4種子拚政大「沒壓力」 王凱裕盼打出好表現提升選秀行情
虎科主帥盧譽誠表示，進到小巨蛋後先發一樣是3名外籍生，第4名晉級球隊沒有太大壓力，「大家一定要團結在一起，我們陣中也有幾名學生來過小巨蛋，雖然大家都說這個球場不好投，但我認為還是看心態，因為今年HBL球隊就投得不錯。」
政大預、複賽22連勝，繼109、110學年度各7連勝、6勝1敗，都複賽第一後，3度頭號種子攻蛋，這個立基他們愈有信心，但複賽末役大比分贏健行篤坐龍頭後，陳子威教練不忘跟球員喊話，一切歸零，因四強另3隊含虎科，都是小巨蛋的強硬挑戰者。
「虎科的外籍生很強勢，不過球隊暑假的時候有到日本打比賽，也曾對上美國大學隊，所以相信應該沒有害怕的理由。」陳子威表示，球隊場均11.2分的後衛宋昕澔複賽對虎科打12分鐘就腳踝「翻船」退場，確認是韌帶撕裂，後者當然希望能夠在大舞台上綻放，但他的健康還是擺在第一位的，如果最終宋昕澔真的不能上，他希望王凱裕，莊朝勝等鋒線球員要跳出來。
畢業後即將投入選秀的王凱裕則說：「我當然想要表現出色，不過很多事強求反而會失去自己的有的東西。相信拿下這座冠軍，對於我自己的選秀行情也有幫助。」
游艾喆持續書寫「個人障礙」 陳子威盼他站穩國家隊腳步
開季至今，政大確有「無懼」的本錢，22連勝12場破百，場均得103.1、失64.3，每場淨贏38.8分，總籃板51含進攻籃板17.8及22.4助攻，都排第一，11.4失誤也最少，個人方面，新科得分王及籃板、阻攻都第三的外援莫巴耶，預、複賽打17場，含複賽休3，場均25.2分11.6籃板，初來乍到的波波卡19場，11.9分9.4籃板，頂尖外力。
大四主控游艾喆確定助攻、抄截王雙雙完成4連霸，且大學4季總助攻皆破600，都可能成為未來UBA「艾喆障礙」。他今年22場全勤，場均可貢獻9.3分5.1籃板6.9助攻2.7抄截，複賽末役對健行差1籃板「大三元」。
陳子威表示，游艾喆的實力毋需多言，相信很多職業隊都對他感興趣，他未來也一定會投入職業賽場，但自己對他的期許更深，希望他能站穩中華隊的位置，在國家隊發光發熱。
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