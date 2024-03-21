畫面都是大谷翔平妻子！田中真美子觀戰頻上鏡 NHK慌忙撇清責任
洛杉磯道奇隊昨（20）日在首爾進行MLB開幕戰海外系列賽，出戰聖地牙哥教士隊，全場焦點都放在日籍「二刀流球星」大谷翔平單身上，他單場5打數2安打，率領道奇5:2贏球。有趣的是，日本電視台《NHK》也有轉播比賽，但因為多次出現大谷翔平的愛妻田中真美子，NHK轉播員每次都會特地解釋是「海外轉播畫面」，藉以撇清責任。
記者林之越/綜合報導
大谷翔平的愛妻田中真美子本此也隨同道奇隊一起前往首爾，並且道奇的3場比賽她都有前往觀賽，大谷翔平作為本次比賽媒體最關注的焦點，媒體和轉播單位除了比賽畫面外，也會時常拍攝到田中真美子的一舉一動。
在昨（20）日MLB開幕戰也不例外，首爾當地的轉播單位在拍攝比賽時，多次拍攝到坐在場邊的大谷妻子田中真美子。不過日本電視台《NHK》只要切換到大谷翔平的雙親和田中真美子的畫面時，轉播員就會重複表示，目前播放的是當地製作的轉播畫面。
多次的澄清解釋，也掀起日本網友熱議，認為《NHK》的「防火意識」很好，猜測可能是擔心太頻繁拍攝到田中真美子，可能會因為影響他人隱私，或模糊比賽焦點而受到批評並遭到「炎上」，所以才會不斷解釋和避責。
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