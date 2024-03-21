林襄跳槽首公開活動！傻問「蛋餅加什麼醬」 樂天小龍女吵翻天
「啦啦隊女神」林襄今年風光加盟味全龍啦啦隊小龍女，今（21）日出席環狀線北環段的開工動土典禮，這是林襄首度以小龍女身分參加公開活動，同時也是第一次在老家社子島參加活動。看得出來林襄對於加盟小龍女的第一場公開活動十分興奮，一早就在IG上跟粉絲報備有吃早餐，並詢問粉絲：「熱狗蛋餅應該要加番茄醬還是醬油？」問題一出引發粉絲間正反論戰，就連前隊友樂天女孩及現任隊友小龍女都加入混戰。
記者張一笙／綜合報導
中職味全龍啦啦隊小龍女休賽季超忙碌，除了成功網羅超人氣「啦啦隊女神」林襄，又傳出正在積極簽約李多慧，再加上獲得上賽季總冠軍，今天部分隊員隨球隊前進總統府與總統會面，堪稱是最成功的休賽季。林襄今天隨球隊前往老家社子島參加捷運環狀線的開工動土典禮，不但是林襄第一次以小龍女身分公開出席活動，同時也是第一次在老家社子島參加公開活動。只見林襄在IG上跟粉絲報備她今天有吃早餐，並詢問粉絲：「熱狗蛋餅應該要加番茄醬還是醬油？」，並在底下留言開放粉絲按讚投票，引發粉絲們正反論戰，樂天女孩前隊友琳妲、曲羿、菲菲，以及現任隊友口水都加入討論。
《NOWnews今日新聞》根據林襄留言的按讚數統計，截稿前有632位粉絲選擇加番茄醬，另外有325位粉絲選擇醬油，曲羿、菲菲、口水等人也是蕃茄醬的擁護者，只有琳妲獨樹一格選擇加起司這個出乎意料的答案。林襄在活動結束後，也馬不停蹄地與師妹霖霖前往舞蹈教室練舞，為週六即將在高雄登場的《7-11櫻花季》表演做準備。
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