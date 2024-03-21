房貸族壓力山大！央行升息半碼 30年千萬房貸「月還款多631元」
中央銀行今（21）日舉行今（2024）年第一季理監事會，宣布明日開始實施升息半碼，意即房貸族每月償還金額也將提高，若以貸款一千萬元30年期試算，房貸利率2.06%，本息平均攤還本來每月金額3萬7263元，升息半碼過後，房貸利率2.185%試算，則每月償還金額增加到3萬7894元，月還款多631元。
記者林莞茜／綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4月電價調整可能帶來通膨預期，加上近期市場ETF申購資金太瘋狂，央行此次升息半碼並非針對房市而來，但對於房市仍有口頭警告，觀察此次升息半碼其實對於市場不是壞事，有助於讓不斷創高的房價稍稍恢復冷靜。
曾敬德表示，接下來要觀察利率屬於單一次調升，還是連續性升息，不過以過去升息五次後房市仍反映市場基本面而走揚來看，應該短期可以讓市場稍稍降溫，不過長期可能不會對房市造成太大衝擊。
大家房屋企研公關主任賴志昶也直言，每年多繳7572元看似不高，但若以去年反應升息前五大行庫平均房貸利率1.378%，月付金額為3萬3930元，換算今次升息，每月多繳3964元，換算每年多繳4萬7568元，已是超過2023年平均經常性薪資的4萬5496元。
另住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，30年千萬房貸採本息均攤，每月增加631元左右，可能會稍降房市買氣，而四月份電價上調後，也可能因此產生通膨進而造成結構變化，在預估CPI達到2.16%超過2%警戒線之際，為提前因應，央行本次採取升息半碼，顯見通膨壓力山雨欲來。