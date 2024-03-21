韓最正啦啦隊禹洙漢成中職「最大遺珠」 挾高人氣現蹤大聯盟
MLB大聯盟海外開幕戰昨（20）日風光在韓國高尺巨蛋風光登場，韓職啦啦隊也組建最強陣容迎接這個歷史性的一刻。只見其中有一熟悉的身影出現在洛杉磯道奇應援隊伍中，原來是去年曾隨韓華鷹來台灣參加樂天桃猿《辣年糕趴》的最正隊員禹洙漢。禹洙漢本身在韓國球迷之間就有極高人氣，隨著不少韓職啦啦隊員追隨李多慧腳步前往台灣掏金，不少球迷也希望能有台灣球隊簽下氣質空靈的禹洙漢，以免成為「中職最大遺珠」。
記者張一笙／綜合報導
禹洙漢去年來到台灣參加樂天桃猿《辣年糕趴》，禹洙漢一張野生私服現身天母棒球場的照片，讓她還沒站上台灣應援舞台，就吸引不少粉絲、球迷討論。亮麗的外型及完美的身材比例，讓禹洙漢代表韓職啦啦隊作為「道奇女孩」的一員，即便只是期間限定，但仍舊足以代表她在韓國的高人氣。
事實上，禹洙漢的人氣，一直穩居韓國啦啦隊票選前3名，白皙透亮的皮膚與黑長髮，加上她的鵝蛋臉及水汪汪大眼，在台灣、韓國都有高人氣。隨著「李多慧效應」發酵，不少韓國啦啦隊員一一前進台灣掏金，台灣粉絲們也紛紛敲碗希望有球隊能把她簽來台灣。
不過，根據《NOWnews今日新聞》實際查證，禹洙漢目前隸屬韓國經紀公司「WE OUR US」，主要業務以代理韓國職業球隊活動為主，並協助韓國球團進行啦啦隊員培訓與召募。因此，台灣球迷們短時間內想要看到禹洙漢恐怕得失望了。
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