狠心虐死1歲嬰！惡保母「雙手上銬」出庭 檢方提訊釐清過程
北市1歲男童遭劉姓保母姊妹虐待致死，男童不僅腿被打到骨折變形、指甲被拔光、牙齒僅剩4顆，就連生殖器也被燒黑，全身體無完膚休克慘死。檢察官在1月11日聲押劉姓保母，並在2月23日搜索劉女的妹妹，2月26日羈押獲准。檢方陸續傳喚保母家中看護、兒盟陳姓社工等人到案說明，今（21）日下午再度從台北女子看守所提訊劉姓保母。
記者孫唯容／綜合報導
年僅1歲的男童凱凱，去年9月被託給與兒福聯盟簽約合作的劉姓保母姊妹照顧，從陳姓社工回傳家屬的照片看來，原本活潑愛笑的凱凱，隨著時間過去漸漸沒了笑容，眼神也變得呆滯渙散，額頭上甚至出現傷痕。
據了解，去年9月，凱凱送到劉姓保母家中照顧後，就開始遭到凌虐，經常被罰站在綠色水桶內，多半時間都只穿著尿布在水桶活動，保母甚至讓凱凱吃隔夜食物，導致嚴重營養不良，劉姓姊妹也不時以各種方式凌虐凱凱，除了冬天洗冷水澡、夾手指等酷刑之外，還將凱凱對折塞進水桶，幾次凱凱試圖脫逃，劉姓保母的胞妹看了不僅不以為意，甚至回傳訊息「沒想到他活力很強，跑出來了，我把他塞回去水桶！」
為了釐清凱凱死因，檢方今天午從台北女子看守所提訊劉姓保母偵訊，她身穿咖啡色外套、綁著馬尾，戴著口罩以及眼鏡，雙手則被銬上手銬，從警備車下車。據了解，檢方偵訊主要希望能釐清她虐待的過程與相關疑點。