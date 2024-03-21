大谷翔平恐被「水原一平」牽連！最慘下場曝光：無法在加州打球
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。由於從匯款紀錄中發現，其轉出資金有兩筆是源自大谷翔平的帳戶，雖然大谷律師堅稱己方是「重大盜竊案的受害者」，卻也難以撇清關係。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
此次風波引起網友議論紛紛，不僅對水源一平的背叛感到震驚，同時也為大谷翔平的球員生涯捏一把冷汗。就有網友推測，若大谷真的被認定涉賭，未來恐怕沒有辦法再在加州打球。雖然美國有40個州可以合法運動賭博，不過在加州依然是違法的。
根據ESPN報導，大谷翔平的翻譯兼摯友水原一平，不僅竊取大谷約450萬美元的資金投入非法賭博市場，還欠下一屁股的賭債。19日水原在接受 ESPN 採訪時，坦言曾向大谷求情，希望他能幫忙還債。大谷雖然聽到後「不太開心」，但還是願意幫忙。
然而只過了一日，說法驟變，水原一平堅稱大谷翔平對自己積欠的賭債毫不知情，也沒有賄款給組頭，讓人有如霧裡看花。
大谷的發言人也堅持同樣說法，並定位成受害者的角色。然而有兩筆轉出紀錄的證明，也讓很多球迷擔心大谷翔平的職涯發展。依據大聯盟相關規定，若有球員涉賭，依情節輕重，將面臨不下一年的禁賽處份。
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