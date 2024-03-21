全球金融業裁員潮？巴克萊銀行將裁員數百人 跟進花旗、摩根大通
英國巴克萊銀行（Barclays Plc）準備進行裁員，根據《彭博社》引述知情人士說法，為了削減成本並提高投資銀行的獲利表現，在未來數個月內將裁掉數百位員工，影響範圍包括全球市場、研究和投資銀行等部門的人力。華爾街巨頭近期紛紛進行人事縮編，花旗（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan Chase）之前已經相繼宣佈裁員，以應對全球交易和金融市場的低迷。
記者倪浩軒/綜合報導
《彭博社》報導引述了巴克萊的一封內部公司信，信中提到「公司定期審核我們的人才庫，確保我們投資於高績效的人才，以執行公司策略，並為客戶提供良好服務」，巴克萊稱每年汰除表現不佳員工的制度已經行之有年，至於今年具體有多少位職員將遭裁撤，巴克萊尚未透露。
巴克萊銀行的投資銀行部門的獲利表現疲軟，已經在一段時間以來引發內部員工與華爾街人士的擔憂。相較於巴克萊銀行的其他部門，投資銀行投入的成本更高，但卻沒有產生更高的回報。
巴克萊銀行的執行長文卡塔克里希南（C.S. Venkatakrishnan）承諾要提高投資銀行部門的獲利表現，並強調投資銀行現在與未來都會是巴克萊銀行的重要部分。除了強化諮詢業務能力之外，也希望將業務集中在最焦點的領域，像是能源公司。而這次的裁員計畫，也是提高獲利表現的一環。卡塔克里希南表示，「我們希望投資銀行部門能夠有更高的回報，同時降低它的支出」。