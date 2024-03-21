老翁出遊返家撞涵洞「頭部重創」慘死！死者兒：至今沒半句道歉
高雄市仁武區水管路涵洞昨（21）日發生遊覽車自撞事故，車頂慘遭削頂，坐在司機上方的79歲周姓老翁當場死亡，另外還造成14人受傷。檢方今天上午進行相驗，經初步判斷，周翁死因為頭部重創合併顱骨骨折，檢方稍早也重回事故現場勘驗，鄧姓駕駛全程不發一語，周翁兒子則表示，至今沒有得到司機一句道歉。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，該起事故為樂淘旅行社辦理的阿里山一日遊，該旅團共計27人（1位司機、1位領隊、25位乘客），包含台塑南亞退休員工與社區長輩，上午一夥人開開心心地出遊、拍照，豈料在晚間回程時，疑因56歲鄧姓駕駛不熟路況、未注意限高，導致撞上涵洞，事故地點就在協會巷口前100公尺，釀成1死14傷。
56歲鄧姓駕駛向警方供稱，為節省時間提前切換車道，結果誤闖機車道才導致自撞，訊後被依過失致死罪嫌移送，檢方複訊後諭知30萬元交保候傳。檢方也帶鄧姓駕駛前往肇事地點現場進行勘驗，死者周男兒女也在場，雙方毫無任何交集。
楓滿遊覽車負責人張素姻今日也出面鞠躬致歉，允諾定會全力配合檢調、負起賠償責任。不過，周翁兒子表示，透過新聞才得知遊覽車公司負責人出面道歉，但是司機的連一句對不起都沒說，一定會向司機及楓滿遊覽車公司提告。