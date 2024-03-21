遊覽車撞涵洞遭削車頂1死14傷 藍營美女議員批陳其邁像路人甲
高雄一輛遊覽車昨晚從阿里山一日遊後，回程在仁武區撞上涵洞，車頂遭削去，造成釀1死14傷高雄市長陳其邁昨晚赴醫院夜探傷者，直言「有些（人）已經要下車，理論上不應該犯這個錯誤才是」。國民黨高雄市議員白喬茵說，該涵洞已不是第一次發生狀況，市府的限高標誌早該檢討，陳其邁除了譴責司機以外，難道不用思考如何讓標誌更清楚，透過各種設施來預防這些事故發生嗎？
記者何哲欣／綜合報導
白喬茵在臉書說，肇事駕駛說看到的限高標誌比實際涵洞還要高，他早上重回現場發現，原來駕駛昨晚看到的是準備切車道前、大約距離涵洞50公尺的「4.3」限高標誌，以為高度沒問題，沒想到切進去看到涵洞正上方的「2.0」就已經來不及了。
白喬茵說，同一個涵洞，早在今年二月也曾經闖進一台小貨車卡在裡面動彈不得，最後將輪胎洩壓、靠員警協助移置才脫困，還好當時沒有釀成傷亡。不只這個涵洞，岡山、未拆除前的中華地下道，也曾多次發生車子卡涵洞的窘況。
白喬茵說，高雄市府最近創意很多，有些標線設計的確獲得好評，但對於這種會危害安全的基本工程卻不思如何避免駕駛誤入陷阱，該考慮架設限高桿的地方也不曾全面盤點，天色全黑時，在標誌上加裝反光設備增添辨識度更有其必要性。如果昨晚在路況昏暗的地方可以看到更顯眼的提醒標誌，而司機也沒有超時工作高度集中精神，憾事也許就不會發生。
白喬茵說，我們都認同開車應該要小心，尤其遊覽車駕駛手上負責數十位民眾的生命安全更該萬分謹慎，但現在陳其邁卻是先檢討駕駛，建議陳其邁先去關心高雄司機們的工時狀態，以及對夜晚的道路標誌進行安全性檢查再來發表言論，比較不會像路人甲。