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周萬來遭綠委拍桌怒罵「是韓國瑜教的嗎」　5分鐘全程微笑不動怒

▲ 周萬來遭綠委怒罵全程不動怒。（圖／資料照片）
▲ 周萬來遭綠委怒罵全程不動怒。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

立法院祕書長周萬來今（21）日赴立院備詢，民進黨立委莊瑞雄問及國情報告內容時當場拍桌怒嗆，「我是尊重你是前輩，不然我也是有脾氣的」，他還怒批「是韓國瑜教你這樣嗎」，周萬來對此全程禮貌微笑，許多網友看到後紛紛表示，「誰情商高一看就知道。」

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立法院司法及法制委員會今邀請周萬來、司法院祕書長吳三龍，根據「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專案報告。

莊瑞雄問及國情報告內容時，周萬來表示，專題報告中有做表格列出各國國情報告的模式，內容寫得很清楚，委員可以自己參閱。

此言引發莊瑞雄怒火，直指周萬來明明可以直接回答，卻叫立委自己去查。周萬來試圖想隊此補充說明，但都遭莊瑞雄激動打斷，稱「我尊重你是立法院秘書長，不要到時候各部會首長學你，都叫大家自己去看，你這樣不行。」

周萬來淡定表示，自己願意收回這句話，並補充說明，淡莊瑞雄又抗議這樣是在浪費質詢時間，奮而拍桌怒罵，「秘書長你這樣不行，我也有脾氣，這是韓國瑜教你這樣嗎？我基於你是前輩，這麼這樣亂來。」

莊瑞雄還扯到先前「沒收質詢」的爭議，痛批，「你笨到沒有跟院長提醒嗎？議事規則從以前到現在都同一本，沒有一個院長出錯，為什麼他出錯？你當祕書長失職，沒收質詢權不就很厲害，我如果要亂，你周萬來會被亂死，要講道理，要維護委員權利。」

莊瑞雄也提及，「畢竟韓國瑜這個人瘋瘋的、人很有趣，你要控制他一下」，對於莊瑞雄的謾罵，周萬來全程都保持禮貌微笑，並未多做回應，直到莊情緒緩和後才繼續答詢。

相關新聞被轉貼到PTT後，網友議論紛紛，「誰情商高一看就知道。」、「把秘書長當成自己的助理嗎？」、「抹黑院長不成，就找秘書長出氣。」

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