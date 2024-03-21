周萬來遭綠委拍桌怒罵「是韓國瑜教的嗎」　5分鐘全程微笑不動怒

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莊瑞雄問及國情報告內容時，周萬來表示，專題報告中有做表格列出各國國情報告的模式，內容寫得很清楚，委員可以自己參閱。
此言引發莊瑞雄怒火，直指周萬來明明可以直接回答，卻叫立委自己去查。周萬來試圖想隊此補充說明，但都遭莊瑞雄激動打斷，稱「我尊重你是立法院秘書長，不要到時候各部會首長學你，都叫大家自己去看，你這樣不行。」
周萬來淡定表示，自己願意收回這句話，並補充說明，淡莊瑞雄又抗議這樣是在浪費質詢時間，奮而拍桌怒罵，「秘書長你這樣不行，我也有脾氣，這是韓國瑜教你這樣嗎？我基於你是前輩，這麼這樣亂來。」
莊瑞雄還扯到先前「沒收質詢」的爭議，痛批，「你笨到沒有跟院長提醒嗎？議事規則從以前到現在都同一本，沒有一個院長出錯，為什麼他出錯？你當祕書長失職，沒收質詢權不就很厲害，我如果要亂，你周萬來會被亂死，要講道理，要維護委員權利。」
莊瑞雄也提及，「畢竟韓國瑜這個人瘋瘋的、人很有趣，你要控制他一下」，對於莊瑞雄的謾罵，周萬來全程都保持禮貌微笑，並未多做回應，直到莊情緒緩和後才繼續答詢。
相關新聞被轉貼到PTT後，網友議論紛紛，「誰情商高一看就知道。」、「把秘書長當成自己的助理嗎？」、「抹黑院長不成，就找秘書長出氣。」