白沙屯媽繞林內鄉賜福！鄉長「沿路跪求」見證歷史：200年第一次
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖18日凌晨起駕，展開為期9天8夜的徒步進香活動。白沙屯媽祖今（21）清晨5時自彰化社頭的協天宮起駕，行經彰化二水鄉時，雲林縣林內鄉長劉姿言沿途跪求，希望媽祖能繞到林內鄉賜福。沒想到媽祖鑾轎在分岔路口決定改走彰雲大橋到林內鄉，中午更直接駐駕林內火車站，讓當地信眾激動振奮，劉姿言也感動喊「等了200年終於等到媽祖」，拱天宮人員更直言「這是歷史性的新篇章」。
記者賴禹妡／綜合報導
白沙屯媽祖今日清晨5時行經彰化田中、二水鎮，過去媽祖鑾轎都是從西螺大橋進入雲林縣境內，今年雲林縣林內鄉長劉姿言親自跪拜，二度祈求媽祖鑾轎能到林內賜福，沒想到媽祖鑾轎真的選擇改走彰雲大橋進入林內，並在今日中午11時駐駕在林內火車站。
拱天宮文化組執行長洪建華在直播時透露，媽祖鑾轎若要抵達林內鄉，估計路程至少要花上5天，等同於繞遠路，沒想到鑾轎選擇從彰雲大橋進入雲林縣，眾信徒一同見證歷史性的一刻，當地鄉親更振奮不已。
林內鄉長劉姿言也激動表示，這是白沙屯媽祖首次進香到林內鄉賜福，「等了200年終於等到媽祖」。而林內眾多信徒也蜂擁而至，大排長龍地等待鑽轎腳，向媽祖祈求風調雨順。