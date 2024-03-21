foodpanda傳賣給Uber Eats！台灣總經理首度出面 承諾運費不變
3月初foodpanda傳出母公司Delivery Hero計畫將台灣foodpanda出售給競爭對手Uber Eats，但Uber Eats突然中斷談判，讓兩大外送平台的合併宣告破局。foodpanda台灣總經理黃逸華在今（21）日媒體活動首度正面回應：「短期不會有出售計畫。」，至於母公司是否曾經有意出售，官方則不願多做回應，僅回應「目前整體財務狀況沒有問題，可以肯定台灣foodpanda會永續經營。」
記者周淑萍/綜合報導
台灣外送平台龍頭foodpanda日前驚傳要被母公司出售給同為競爭對手的Uber Eats，但談判破裂，讓交易案終止。台灣foodpanda在今（21）日的媒體活動中，台灣總經理黃逸華首度出面澄清「短期約2~3年之間都不會有出售計畫。」
黃逸華提到，出售消息傳出後，台灣就有不少企業遞出橄欖枝，讓她也感到相當訝異，而針對母公司之前傳出現金流問題，官方表示，目前整體財務狀況沒有問題，可轉債的問題都已經解決了，可以肯定台灣foodpanda會永續經營。
至於是否有可能會透過調整運費來挽救可能出現危機的母公司，黃逸華沒有給出具體回答，僅承諾「運費整體結構不會調整」。關於運費，foodpanda今年嘗試推出差別時段的運費設計，會在尖峰降低運費，提高用戶的使用意願。
此外，持續擴大市場，近期推出了像是在地吃一元名店，讓平台上的名店可以透過1元的低運費來增加訂單。據平台統計，該活動確實提高了店家單量，最高有成長10倍的好成績，目前有1元名店有2000家店家，運費則由平台吸收。
此外，會員人數也逐年攀升，據統計會員數大約佔平台用戶的3~4成，2023年相較於2022年有16％的成長，，且會員佔平台上達5成的業績。為了鞏固平台既有會員，今年強打「精細的尊榮服務」來守住老顧客，除了會員每週三都有指定店家7折優惠，3月底的大港開唱，特別替會員提供專屬的洗手間，讓樂迷在人多的演唱會時減少排隊等候廁所時間，增加會員的專屬尊榮感。