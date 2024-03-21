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「漢堡排 嘉」4月進駐中和環球！餐點售價搶先曝光：跟日本差不多

▲新北中和環球引進多個引人矚目的餐飲品牌，包括來自東京的「Hamburg YOSHI(漢堡排嘉)」全台首店。（圖／翻攝自漢堡排嘉IG＠hamburg__yoshi）
▲新北中和環球引進多個引人矚目的餐飲品牌，包括來自東京的「Hamburg YOSHI(漢堡排嘉)」全台首店。（圖／翻攝自漢堡排嘉IG＠hamburg__yoshi）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節前哨戰來了！Global Mall預計於月28日至4月17日推出《美好購物節》檔期，預計可帶動業績成長5-10％，並且在母親節前啟動春季改裝計畫，其中新北中和環球引進多個引人矚目的餐飲品牌，包括來自東京的「Hamburg YOSHI(漢堡排嘉)」全台首店，業者表示，餐點售價預計在380至680元間，與日本當地價格差不多，預計4月下旬登場，還有「築間酸菜魚」、北海道霜淇淋「Cremia」。

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Global Mall新北中和表示，3至4月改裝幅度達近15個櫃位，主打精緻生活品質、健康趨勢及美食獨特體驗，當中有多家全台首店或商圈獨家店，其中4樓餐廳有兩新品牌進駐，包括被譽為日本漢堡排天花板之一的「Hamburg YOSHI(漢堡排嘉)」全台首店將於4月下旬登場。

Global Mall新北中和近年年輕客群增加達3成，特別引進話題性高的日本漢堡排。東京人氣名店「Hamburg YOSHI」必吃的有牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排、牛肉橫膈膜排及A5和牛漢堡排，目前菜單仍在做最後確認，不過業者透露餐點價位約落在380元至680元，售價跟日本差不多，且日本吃得到的餐點，台灣也通通有，整體店鋪約30坪，目前已經陸續開始裝潢。

▲「築間酸菜魚」進軍永和開第三家門市，今開幕限定「全桌5折」，預計第2季差其中部再開5家。（圖／取自築間酸菜魚粉專）
▲「築間酸菜魚」中和商圈首店也選在4月下旬在Global Mall新北中和與大家見面。（圖／取自築間酸菜魚粉專）
此外，「築間酸菜魚」中和商圈首店也選在4月下旬在Global Mall新北中和與大家見面，主打多種口味，必吃的總長酸菜魚或番茄魚、砂鍋魚、明太子奶香魚、奧義豬肚骨煲等，還有主廚私房菜、炸物及小菜，多元口味滿足家庭客或喜好重口味的年輕客群。

Global Mall新北中和 B2自迎進了日本超市lopia後，連帶MIA C'BON也有5%至10％成長，4月再引進多家便利攜帶的甜點品牌，包括北海道霜淇淋之神的「CREMIA」、「beard papa's」日式泡芙，家庭享食一站便利購。

▲Global Mall新北中和。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲北海道霜淇淋之神的「CREMIA」、「beard papa's」日式泡芙將進駐Global Mall新北中和。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
車站店則因應出遊旅客，主打多元快速、特色化餐飲美食，Global Mall板橋車站進駐「飯飯堂」主打沖繩飯糰，為營養均衡的快餐新選擇、「春芳號」手搖茶及「涼食帖」傳統家傳涼糕加上健康新概念的減糖配方；南港車站則引進「Krispy Kreme」、「嘉義人」文青店裝搭配古早味涼糕；新左營車站推「虎鶴家」新櫃，使用多種水果和大量洋蔥、蔬菜作為基底，加入日本引進的獨特咖哩配方，新櫃皆已開幕。

另，機捷沿線的桃園A8、A19、林口A9以滿足家庭吃喝玩樂育購為改裝方向，桃園A8主打美食，包括已登場的有知名芋泥蛋糕「牛菓子」、「嘉義人」傳統涼糕、「知覺優格」健康優格飲，3月底還有「森本家拉麵」桃園首店，品嚐得到熊本冠軍拉麵、4月還有「鬆鶴按摩」到站輕鬆享放鬆按摩；林口A9則為「鞋全家福」將於4月開幕。

而桃園A19近期引進韓國第一咖啡品牌「CAFFE BENE」，歡慶開幕，即日起3月31日美式咖啡買一送一、買飲品送指定蛋糕，接著4月初還有柚子花花旗下新品牌「醬・菜小食光」開幕，因應週邊家庭客群需求，主打外帶熟食、冷凍包，同時也將舉辦現場教學烹飪課程；屏東市4月則有雙櫃登場，包括別具特色的「阡陌一肆」餐酒館加入美食陣容，以及韓風時尚服飾「SEOUL MATE首爾妹」。

▲母親節前哨戰來了！Global Mall預計於月28日至4月17日推出《美好購物節》檔期。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲母親節前哨戰來了！Global Mall預計於月28日至4月17日推出《美好購物節》檔期。（圖／記者鍾怡婷攝）
Global Mall《美好購物節》檔期，3月28日至4月7日會員於新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定櫃位單筆消費滿3,000元贈1,000點，提供折抵、兌禮多元運用；另針對新會員也祭多重好禮，立即贈100點及週週抽電影票100張(每週抽出50名，每人可獲2張)，共計最高將送出千萬點點數。除了持GMpay消費滿額享100元電子商品禮券回饋，至全台八店還可不限金額消費，週週抽2,000元環球Online購物金。

尤其四月初即為兒童節四天連假，Global Mall推出「LINE FRIENDS春日午茶派對」活動，3月28日至4月17日一口氣推出六大夢幻打卡點，還有「LINE FRIENDS期間限定集章活動」可兌換造型貼紙；針對會員推出「LINE FRIENDS限定會員禮」，包括筆記本、超萌冷水瓶、手機掛繩，活動期間刷聯名卡滿額即可兌換。

▲4月4日至7日刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,000元則可兌換「LINE FRIENDS美好能量補給瓶」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲4月4日至7日刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,000元則可兌換「LINE FRIENDS美好能量補給瓶」。（圖／記者鍾怡婷攝）

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