「漢堡排 嘉」4月進駐中和環球！餐點售價搶先曝光：跟日本差不多

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Global Mall新北中和近年年輕客群增加達3成，特別引進話題性高的日本漢堡排。東京人氣名店「Hamburg YOSHI」必吃的有牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排、牛肉橫膈膜排及A5和牛漢堡排，目前菜單仍在做最後確認，不過業者透露餐點價位約落在380元至680元，售價跟日本差不多，且日本吃得到的餐點，台灣也通通有，整體店鋪約30坪，目前已經陸續開始裝潢。
此外，「築間酸菜魚」中和商圈首店也選在4月下旬在Global Mall新北中和與大家見面，主打多種口味，必吃的總長酸菜魚或番茄魚、砂鍋魚、明太子奶香魚、奧義豬肚骨煲等，還有主廚私房菜、炸物及小菜，多元口味滿足家庭客或喜好重口味的年輕客群。
Global Mall新北中和 B2自迎進了日本超市lopia後，連帶MIA C'BON也有5%至10％成長，4月再引進多家便利攜帶的甜點品牌，包括北海道霜淇淋之神的「CREMIA」、「beard papa's」日式泡芙，家庭享食一站便利購。
車站店則因應出遊旅客，主打多元快速、特色化餐飲美食，Global Mall板橋車站進駐「飯飯堂」主打沖繩飯糰，為營養均衡的快餐新選擇、「春芳號」手搖茶及「涼食帖」傳統家傳涼糕加上健康新概念的減糖配方；南港車站則引進「Krispy Kreme」、「嘉義人」文青店裝搭配古早味涼糕；新左營車站推「虎鶴家」新櫃，使用多種水果和大量洋蔥、蔬菜作為基底，加入日本引進的獨特咖哩配方，新櫃皆已開幕。
另，機捷沿線的桃園A8、A19、林口A9以滿足家庭吃喝玩樂育購為改裝方向，桃園A8主打美食，包括已登場的有知名芋泥蛋糕「牛菓子」、「嘉義人」傳統涼糕、「知覺優格」健康優格飲，3月底還有「森本家拉麵」桃園首店，品嚐得到熊本冠軍拉麵、4月還有「鬆鶴按摩」到站輕鬆享放鬆按摩；林口A9則為「鞋全家福」將於4月開幕。
而桃園A19近期引進韓國第一咖啡品牌「CAFFE BENE」，歡慶開幕，即日起3月31日美式咖啡買一送一、買飲品送指定蛋糕，接著4月初還有柚子花花旗下新品牌「醬・菜小食光」開幕，因應週邊家庭客群需求，主打外帶熟食、冷凍包，同時也將舉辦現場教學烹飪課程；屏東市4月則有雙櫃登場，包括別具特色的「阡陌一肆」餐酒館加入美食陣容，以及韓風時尚服飾「SEOUL MATE首爾妹」。
Global Mall《美好購物節》檔期，3月28日至4月7日會員於新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定櫃位單筆消費滿3,000元贈1,000點，提供折抵、兌禮多元運用；另針對新會員也祭多重好禮，立即贈100點及週週抽電影票100張(每週抽出50名，每人可獲2張)，共計最高將送出千萬點點數。除了持GMpay消費滿額享100元電子商品禮券回饋，至全台八店還可不限金額消費，週週抽2,000元環球Online購物金。
尤其四月初即為兒童節四天連假，Global Mall推出「LINE FRIENDS春日午茶派對」活動，3月28日至4月17日一口氣推出六大夢幻打卡點，還有「LINE FRIENDS期間限定集章活動」可兌換造型貼紙；針對會員推出「LINE FRIENDS限定會員禮」，包括筆記本、超萌冷水瓶、手機掛繩，活動期間刷聯名卡滿額即可兌換。