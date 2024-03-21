馬克宏曬粗壯二頭肌「展示戰鬥決心」 對俄態度從鴿派轉鷹
法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）近期在俄烏戰爭上的立場出現明顯轉變，過去扮演「安撫者」的他開始表態不排除派遣派兵支援烏克蘭的強硬態度，與此同時還勤於練拳不吝展現其粗壯二頭肌。外媒分析認為，馬克宏希望展現出他「準備戰鬥」的姿態，但是否能說服國內選民和歐洲其他領導人則有待驗證。
國際中心楊智傑／綜合報導
現年46歲的法國總統馬克宏的一舉一動成為歐洲媒體近期關注焦點，英媒《BBC》報導提到，馬克宏御用攝影師 Soazing de la Moissonnière 日前在IG攝影帳號上，除了日常公務拜會行程外，還上傳了一組馬克宏在沙包前練拳的畫面，還捕捉到他明顯隆起的二頭肌與專注神情。
這組照片曝光後也引發不少討論，有網友貼出先前手臂肌肉量並沒有那麼充足的照片對比，質疑是不是和凱特王妃一樣「修過頭」，但也有人笑稱馬克宏是要和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「拚輸贏」，而這種說法確實也符合馬克宏一週前才表態不排除「秀肌肉」派兵支援烏克蘭的可能。
對於這些照片，公共關係專家 Gaspard Gantzer 認為這是馬克宏希望展示自己「身體健康、準備好戰鬥」的姿態，廣播公司《CNews》則稱這是「國家元首準備戰鬥，就像真正的戰士決心擊敗對手」，《BBC》記者在分析當中更稱這和歐洲選舉即將到來，為了擊敗極右派的瑪琳·勒龐（Marine Le Pen）陣營而刻意展現的新形象。
《BBC》記者稱，馬克宏在公開演說當中強調，隨著烏克蘭局勢日益艱難，而美國不再作為可靠盟友，歐洲正在進入一個新世界，他認為俄羅斯人現在將對烏克蘭的侵略推向了一個全新的層次，「為了維護和平，歐洲需要為戰爭做好凖備」。