MAMAMOO華莎現身高雄被塞棒球「乖乖照簽名」 百名粉絲追著她跑
「高雄櫻花季」將於3月22日至24日在高雄夢時代正對面廣場登場，這次活動聚集台灣、日本、韓國等國藝人，擔任首日壓軸表演嘉賓的MAMAMOO成員華莎，今（21）日下午近3點抵台，現身小港機場見到百位粉絲接機，她停留腳步簽名收禮物，甚至有粉絲遞上棒球索取簽名，華莎依舊照簽，十分親民。
記者陳雅蘭／綜合報導
華莎2023年一月曾隨MAMAMOO在林口舉辦演唱會，同年底二度訪台參加台北跨年晚會，今相隔3個月再度訪台，不過這趟是南下，出席22日的「高雄櫻花季」擔任壓軸嘉賓。
MAMAMOO訪台次數不計其數，但每每現身寶島，總有一批死忠歌迷力挺；華莎今下午現身小港機場，儘管適逢上班上課時段，仍聚集百位粉絲迎接，人潮從接機門口排到出口，停車場也聚集數排民眾圍觀，人氣非凡。
雖然全場都是粉絲，但華莎仍數度駐足停留，簽名、收禮物來者不拒，坐上保母車前，不忘揮手跟大家道別，寵粉程度可見一斑。
MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人、華莎4人組成，於2014年出道，但團體合約只到2023年12月底，華莎已簽給PSY「江南大叔」的公司P NATION；雖然4人合體亮機會銳減，但不管團體還是SOLO演出，她們走到哪總有大批粉絲跟隨。
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