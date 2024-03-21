漫畫星改編跨出界！電影人王師曝成功訣竅 《返校》經驗成模板
漫畫星X台灣角川於今（21）日在台北舉行「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，主持人由陳怡靜擔任，她有著新聞工作者超過20年資歷，現為「大人的漫畫社」Podcast節目，講座對談者為牽猴子股份有限公司負責人王師、《用九柑仔店》漫畫家阮光民、《我是自願讓他殺了我》編劇逢時等，3人分別以「改編提案方」、「創作者」、「授權方」的角度，探討改編文本的技巧，其中阮光民、逢時認為改編文本時，「心態」最為重要。
記者吳雨婕／台北報導
活動邀請牽猴子總經理王師、《用九柑仔店》 作者阮光民、《我是自願讓他殺了我》 作者逢時，分享「影視製作方如何挑選具潛力的文本」、「創作者面對文本改編所面臨的取捨」、「如何從行銷角度找尋影視化賣點」及「影視化為IP創造的衍生應用」等經驗，由「改編提案方」、「創作者」及「授權方」三種角度，了解三方協調配合下所共譜出的IP內容應用成功路徑。
王師分享，評估是否要把文本改編與購買文本，其實要從閱讀習慣著手，所以作品是否能打動人，是在洽談簽約時非常重要的指標，接著他也表示，選擇改編的文本，與商業的成功、市場反應息息相關，因為影視作品成本很高，且拍攝後成本也不一定能回收，所以怎麼選擇至關重要，這就是為什麼要舉辦推介會的原因，他也舉例電影《返校》是從遊戲改編，而投資公司是有戲娛樂，「有戲娛樂的勇氣令人佩服，放眼全世界，遊戲改編成電影失敗機率很高，尤其是遊戲鐵粉對於改編過後的戲劇成果還會放大檢視。」
作者阮光民以身為「授權方」角度來談改編，他笑說心態很重要，「自己要有一個心理建設，把自己的角色放小，不要覺得自己的東西很厲害，他們（投資方）有他們的專業，以及賺取利潤的考量。」身兼作者與編劇的逢時，也同意此說法，逢時提到，身為作者時，比較佛系，不會干涉太多改編內容，但如果是編劇時，就會不希望「魔改」對方的作品出現，她以「親生小孩被改成另一個樣子」來形容，直言這兩種心情同時存在，其實是矛盾又能互相理解，所以在進行改編時，她會希望與作者聊聊，知道故事想要表達的內核，想要透過作品說些什麼，清楚知道作者能不能接受改動。
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