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送奇美博物館展覽「免預約」門票！住台南此3飯店　每晚4799元起

▲奇美博物館5月2日至9月1日特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，之前開放預訂即造成搶購，一票難求。現在禧榕軒大飯店、台南晶英酒店、捷絲旅台南館都推出住房將送奇美博物館展覽「免預約門票」。（圖／禧榕軒大飯店提供）
▲奇美博物館5月2日至9月1日特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，之前開放預訂即造成搶購，一票難求。現在禧榕軒大飯店、台南晶英酒店、捷絲旅台南館都推出住房將送奇美博物館展覽「免預約門票」。（圖／禧榕軒大飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣一系列的「臺南400」系列活動接續展開。美國藝術家的紅球臺南計畫和200年首度來台的英國國家藝廊，為臺南400帶來精彩的藝文盛宴。像是2024將在3月29日至4月10日為期10天在臺南的十大景點展出的「紅球臺南計畫」，還有奇美博物館特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」。現在禧榕軒大飯店推出兩大特展限量住房專案，將會送出奇美博物館展覽「免預約門票」。另外，台南晶英酒店與捷絲旅台南虎山館也合作推出「晶奇饗宴」，三天兩夜住宿，直接送奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票 2 張。

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2024「紅球臺南計畫」將在3月29日至4月10日為期10天在臺南的十大景點展出，橫跨兒童節連假期間，民眾可直接到永樂市場、臺南公園念慈亭等處欣賞。禧榕軒大飯店與台灣番薯丸手作地瓜球攜手合作，推出《禧番紅球》活動，在3月29日至4月10日期間入住任何房型的旅客，即可至門市兌換免費地瓜球。

▲禧榕軒大飯店與台灣番薯丸手作地瓜球攜手合作，3月29日至4月10日期間入住任何房型的旅客，可至門市兌換免費地瓜球。（圖／禧榕軒大飯店提供）
▲禧榕軒大飯店與台灣番薯丸手作地瓜球攜手合作，3月29日至4月10日期間入住任何房型的旅客，可至門市兌換免費地瓜球。（圖／禧榕軒大飯店提供）
至於針對5月2日至9月1日百年難得一見的奇美博物館特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，禧榕軒大飯店也推出《禧樂奇遇》奇美博物館特展住房專案，即日起至8月31日，雙人入住含午餐只要4,799元起，再加贈「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展 免預約門票」兩張，提醒數量有限。

▲禧榕軒大飯店推出台南特展限量住房專案，其中《禧樂奇遇》每房每晚4799元起，加贈美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展覽免預約門票。（圖／禧榕軒大飯店提供）
▲禧榕軒大飯店推出台南特展限量住房專案，其中《禧樂奇遇》每房每晚4799元起，加贈美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展覽免預約門票。（圖／禧榕軒大飯店提供）
另外，台南晶英酒店攜手同集團的捷絲旅台南虎山館 Just Sleep Tainan Hushan，推出官網限定「晶奇饗宴」1+1連泊住房專案，三天兩夜深度府城之旅不僅能擁有奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票 2 ，再享兩間飯店禮遇。

獨家禮遇包含入住台南晶英時可享翌日下午1:00 延遲退房禮遇，而入住捷絲旅台南虎山館加贈十鼓文創園區門票 2 。另外台南晶英至捷絲旅台南虎山館單程免費接駁服務。銷售日期為即日起至8月29日，可入住日期為5月2日至8月29日，專案費用1萬3,999起，享有三天兩夜之旅，訂房僅限台南晶英酒店官網。

▲奇美博物館 Chimei Museum策劃史上最強展覽「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，入住台南晶英酒店與捷絲旅台南虎山館三天兩夜，將可直接送奇美博物館此展覽免預約門票 2 張。（圖／晶華酒店集團提供）
▲奇美博物館 Chimei Museum策劃史上最強展覽「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，入住台南晶英酒店與捷絲旅台南虎山館三天兩夜，將可直接送奇美博物館此展覽免預約門票 2 張。（圖／晶華酒店集團提供）
3月29日至4月10日10個紅球台南景點與展覽時間：

1.接官亭／五條港及運河區域
3月29日（五）12:00 - 18:00

2.永樂市場
3月30日（六）12:00 - 18:00

3.臺南公園念慈亭／燕潭及文元溪區域
3月31日（日）11:00 - 18:00

4.國立成功大學未來館／德慶溪流域
4月1日（一）11:00 - 18:00

5.安平古堡／海岸沙洲區域
4月2日（二）11:00 - 18:00

6.台南市美術館2館
4月3日（三）11:00 - 18:00

7.河樂廣場／五條港及運河區域
4月4日（四）11:00 - 18:00

8.新化街役場／山海樞紐
4月5日（五）10:30 - 17:30

9.竹溪月見橋／竹溪流域
4月6日（六）11:00 - 18:00

10.大南門城 ／福安坑溪流域
4月7日（日）10:00 - 17:00

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