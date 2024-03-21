送奇美博物館展覽「免預約」門票！住台南此3飯店　每晚4799元起

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至於針對5月2日至9月1日百年難得一見的奇美博物館特展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，禧榕軒大飯店也推出《禧樂奇遇》奇美博物館特展住房專案，即日起至8月31日，雙人入住含午餐只要4,799元起，再加贈「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展 免預約門票」兩張，提醒數量有限。
另外，台南晶英酒店攜手同集團的捷絲旅台南虎山館 Just Sleep Tainan Hushan，推出官網限定「晶奇饗宴」1+1連泊住房專案，三天兩夜深度府城之旅不僅能擁有奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票 2 張，再享兩間飯店禮遇。
獨家禮遇包含入住台南晶英時可享翌日下午1:00 延遲退房禮遇，而入住捷絲旅台南虎山館加贈十鼓文創園區門票 2 張。另外台南晶英至捷絲旅台南虎山館單程免費接駁服務。銷售日期為即日起至8月29日，可入住日期為5月2日至8月29日，專案費用1萬3,999起，享有三天兩夜之旅，訂房僅限台南晶英酒店官網。
3月29日至4月10日10個紅球台南景點與展覽時間：
1.接官亭／五條港及運河區域
3月29日（五）12:00 - 18:00
2.永樂市場
3月30日（六）12:00 - 18:00
3.臺南公園念慈亭／燕潭及文元溪區域
3月31日（日）11:00 - 18:00
4.國立成功大學未來館／德慶溪流域
4月1日（一）11:00 - 18:00
5.安平古堡／海岸沙洲區域
4月2日（二）11:00 - 18:00
6.台南市美術館2館
4月3日（三）11:00 - 18:00
7.河樂廣場／五條港及運河區域
4月4日（四）11:00 - 18:00
8.新化街役場／山海樞紐
4月5日（五）10:30 - 17:30
9.竹溪月見橋／竹溪流域
4月6日（六）11:00 - 18:00
10.大南門城 ／福安坑溪流域
4月7日（日）10:00 - 17:00