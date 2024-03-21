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張蘭翻臉索討汪小菲3億婚房！S媽自爆沒拿過禮金：我不是賣女兒

▲大S與汪小菲在2011年舉辦婚禮的時候，因流產不願接受媒體採訪，婆婆張蘭卻大肆宣傳，還對外收取禮金。（圖/汪小菲微博）
▲大S與汪小菲在2011年舉辦婚禮的時候，因流產不願接受媒體採訪，婆婆張蘭卻大肆宣傳，還對外收取禮金。（圖/汪小菲微博）

記者江芷稜／綜合報導

大S（徐熙媛）與汪小菲10年婚姻充滿委屈，她隱忍多時，這次終於一次爆發出來，面對汪小菲積欠1.7億元不還，加上前婆婆張蘭索討3億元婚房，雙方隔空交火，過去舊帳全部都翻出來，S媽今（21）日也不忍了，自曝2011年在海南島三亞舉辦世紀婚禮時，禮金一毛錢都沒拿，全部進了張蘭口袋裡，她不滿回應：「我是嫁女兒，不是賣女兒！」

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▲張蘭（左起）與大S、徐媽媽過招火花四射。（圖／翻攝汪小菲臉書）
▲張蘭（左）當年逼大S參加婚禮，還和徐媽媽過招火花四射。（圖／翻攝汪小菲臉書）
大S和汪小菲當年的海南島婚禮轟動外界，她本不想辦婚禮，為了配合男方高調宣傳，才拖著剛流產4天的病體，精心打扮成新嫁娘出席，且婉拒媒體採訪，招致不少負面評論，當天婚禮現場是陰天颳起大風，吹亂了她的白色頭紗，大S在爸爸的相伴下和汪小菲交換誓言，淚眼婆娑地完成婚禮，其實內心有苦說不出。

▲（圖／翻攝自大S微博、S HOTEL、COCO HUANG）
▲大S不喜歡曬太陽，卻被迫參加汪小菲安排的戶外婚禮。（圖／翻攝自大S微博）
整場婚禮眾星雲集，張蘭當年為了祝賀兒子結婚，戴墨鏡在晚會打鼓，來賓高曉松趁機上台宣傳新片，魔術師劉謙受邀表演，卻被Ella（陳嘉樺）推下游泳池，「整個游泳池都飄出了撲克牌」，婚禮混亂狀況讓大S事後笑說很想拿警棍教訓大家。

▲大S（左）和汪小菲結婚8年，依舊像新婚夫妻。（圖／翻攝汪小菲微博，2018.07.06）
▲大S（左）和汪小菲結婚10年，曾讓外界相當羨慕。（圖／翻攝汪小菲微博，2018.07.06）
▲▼徐媽很疼大S。（圖／黃春梅臉書）
▲S媽很疼愛大S，強調自己沒收禮金。（圖／黃春梅臉書）
張蘭自豪汪小菲是滿清皇族，高調對外宣傳婚禮，原本兩家人說好不收禮金，仍有許多賓客送上祝福，禮金全數被張蘭收走，徐家人也只能配合，後來張蘭宣稱300萬人民幣禮金都要捐款援助日本地震，卻遲遲沒有下文，直到被王思聰嘲笑，汪小菲才曬出捐款收據，證明確實有捐錢。對此，S媽表示：「我是嫁女兒，不是賣女兒，我家三個女兒結婚，我都是公開說不收禮金的。至於你們聽到張蘭在三亞辦婚禮時私下收走賓客禮金的傳言，應該要去問張蘭本人，但我很清楚我一毛錢都沒有收。」

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