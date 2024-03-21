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天氣預報／週末全台衝破30度！下週二大台北有雨　清明連假天氣曝

▲連續四天溫暖偏熱的好天氣來了，氣象署表示，要等到下週二鋒面來襲，北台灣才會出現些許雨勢。（圖／記者陳明中攝）
▲連續四天溫暖偏熱的好天氣來了，氣象署表示，要等到下週二鋒面來襲，北台灣才會出現些許雨勢。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

今（21）日冷氣團減弱後，全台將迎接連續4天的好天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後天早晚溫差大，夜晚清晨偏涼，白天溫暖微熱，就連北台灣高溫也有機會來到攝氏25度，週末更暖，各地高溫都來到攝氏30度，中南部甚至有接近攝氏35度的高溫，下週二（3/26）北部、東半部會轉雨降溫，目前看來，清明連假天氣和近日類似，「降雨機率不算太高，但早晚溫差大」。

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明天天氣溫暖如夏　早晚低溫還是偏涼

氣象署預報員黃恩鴻指出，明天風向從偏東南風轉為偏西南風，因此各地白天相當溫暖，北部高溫攝氏23至25度、中南部攝氏26至28度、花東攝氏23至25度，不過早晚降溫快速，各地仍偏涼，北部低溫攝氏14至15度、其它地區攝氏16至18度。

明天下雨的部分，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多是多雲到晴，只有東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，不過降雨範圍也很小。

▲週五至下週一，各地天氣晴朗，氣溫不斷升高，週末都能突破攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
▲週五至下週一，各地天氣晴朗，氣溫不斷升高，週末都能突破攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
週末氣溫狂飆35度　下週二鋒面、冷空氣報到

黃恩鴻提及，明天開始氣溫持續回升到下週一（3/25），一天比一天熱，週末兩天，連北台灣高溫都能接近攝氏30度，中南部則都在攝氏30度以上，局部近山區更有攝氏35度高溫出現的機率，整體來說非常炎熱。

下週二的下半天則是有微弱鋒面通過台灣，屆時北部、東半部轉有局部短暫雨，隨後東北季風增強，下週三北部、東半部高溫剩下攝氏22至23度，低溫則是攝氏16至17度，中南部則不受影響，高溫落在攝氏25至28度，低溫攝氏18至19度，下週四（3/28）馬上再回溫。

隨時序越來越接近清明節，不少民眾在週末也開始安排掃墓活動，黃恩鴻補充，近期天氣變化都較快速，不過到清明連假前，暫時還沒有達到冷氣團強度的冷空氣侵台，清明連假這段時間預估吹偏東至東南風，北台灣雲量可能較多，但降雨應該不太明顯，詳細狀況氣象署會持續觀察。

▲下週一前各地降雨不明顯，下週二鋒面報到，北部、東半部將會有雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲下週一前各地降雨不明顯，下週二鋒面報到，北部、東半部將會有雨勢。（圖／中央氣象署提供）

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