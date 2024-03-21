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大亞「穩定的力量」再進化　　沈尚弘：指標性新創投資開花結果

▲大亞集團2023年表現卓越，合併營收264.35億，電力通信、漆包線、綠能、儲能及新創事業投資各事業體皆表現亮眼。（圖／記者許家禎攝，2024.3.21）
▲大亞集團2023年表現卓越，合併營收264.35億，電力通信、漆包線、綠能、儲能及新創事業投資各事業體皆表現亮眼。（圖／記者許家禎攝，2024.3.21）

記者許家禎／台北報導

大亞集團近年來致力成為從能源產生、傳輸、轉換到儲存及管理皆能。2023年表現卓越，合併營收264.35億，電力通信、漆包線、綠能、儲能及新創事業投資各事業體皆表現亮眼。其中，新創事業投資方面有多樣指標性投資標的為集團注入豐碩成果，主要鎖定能源與永續兩方面，包括生技、醫療、電子科技應用、半導體相關領域。大亞集團董事長沈尚弘也強調，新創事業的投資並不算業外收入，與集團發展至關重要。

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2023年為大亞集團邁向能源鏈領導品牌的元年，大亞積極擴展事業版圖，完成多項指標性成就。線纜本業受惠於台電強韌電網計畫，需求穩定；電力通信事業群年產能高達3萬1千餘噸，市佔率達13.24%，業績表現創集團新高；而漆線事業群在漆包線市場市佔率為34.24%，海內外銷售額皆逐年成長，堪稱台灣業界第一品牌。

備受矚目的能源事業領域，截至2023年底大亞集團共有74座屋頂型、地面型太陽能電廠，投資太陽能發電案場總裝置容量達到212MW。為響應政府2050年淨零排放政策，大亞除推動光電發展外，儲能設備亦為發展重點，2023年完成儲能系統指標性項目，包含大亞保安4.5MW及大亞歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團AFC容量已達13MW，儲能系統達36.5MW，同時也持續開發百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）。

此外，新創事業投資方面也有多樣指標性投資標的為集團注入豐碩成果，主要鎖定能源與永續方面，如生技、醫療、電子科技應用、半導體相關領域。大亞創投是集團的子公司，重要性與發展性等同本業，在投資策略上採長期投資模式，沈尚弘也強調新創事業的投資並不是業外。

大亞去年全年稅後純益27.62億元，年增228.2%，每股稅後純益（EPS）3.91元，優於2022年的1.24元，獲利創歷史新高。沈尚弘指出，集團去年成績亮眼主要是保瑞表現不俗，近期雖有賣出一些持股，但持續看好前景。另外也看準穎崴在AI浪潮中的表現。其他，電動車部分希望跟隨供應鏈尋找海外布局的機會，無人機防禦與低軌衛星也都有佈局。


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