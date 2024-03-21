政治性的世紀大冤案？陳明通出書談林智堅論文門始末、遭獵巫心情

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陳明通去年初辭官後申請退休，力拚不被解聘、保住優渥退休金，而陳明通是由教育人員轉任為政務人員，依政務人員退職撫卹條例規定，其退職後依《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，由服務學校台大將退休案函送至教育部審核。教育部後續核定退休案，陳明通順利保住退休金，據悉每月至少可領6萬元。
經手林智堅學倫案的社科院院長蘇宏達曾爆出，台大在去年9月舉行卸任主管暨人員榮退儀式，陳明通也在受獎之列，傷害台大甚深仍獲獎，怒轟台大校長陳文章應下台負責。
針對相關爭議，洪浩唐訪談陳明通，出書《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》，並在書籍封面標明「只聞風向不問是非，民粹操作下，每次選舉都會出現的政治受難者，很難希望陳明通是最後一個！」
該書目前已經在博客來預購，內容簡介指出，發生於2022年的「林智堅論文案」，究竟是單純的學倫事件？還是一場政治性的「世紀大冤案」？該書特別訪談論文指導教授陳明通，首度現身說法，直球面對。
簡介指出，該書試著將這起摻雜了選舉恩怨、政治鬥爭，合併著認知作戰，而顯得瑣碎凌亂的「論文門」，說清楚、講明白。讓事件中的諸多元素各安其位，還事件所呈現的各種面向一個本來面目；當然，也將一一印證各種錯誤言論、不當程序的惡質意圖。
書籍共有6章節，從陳明通「如何指導學生論文寫作」、林智堅與余正煌論文內容、選舉被放大顯示、媒體帶風向、台大學倫會公親變事主、論文為鬥爭工具、社會對陳明通的獵巫與追殺（執教30多年的微薄退休金被剝奪），到台大教授拉幫結派追殺同僚等心聲，為陳明通喊冤。