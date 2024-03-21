國銀第2家！北富銀獲金管會同意 前往南韓申設首爾代表人辦事處
隨著台、韓經貿及金融交流、觀光愈來愈頻繁，台北富邦銀行今（21）日獲金管會核准申設南韓首爾辦事處，這也是繼元大銀行後，第2家在南韓申設分支機構的國銀。
記者魏妤庭／台北報導
為擴大海外佈局及發揮集團綜效，台北富邦銀行表示，南韓為全球重要經濟體，其科技、製造業在世界佔有舉足輕重的地位，近年隨著台韓經貿往來加溫，相應金融服務需求與日俱增，但台資銀行在南韓服務據點較少，且經營面向、客群也有所侷限，因而為了滿足台商需求，決定前往南韓設立首爾代表人辦事處，期望能深入南韓當地進行產業、商情調查，協助有意前往南韓投資的客戶了解市場，並協助聯繫與協調當地政府機關、金融機構等單位進行交流，促進台韓間相互投資。
富邦金控集團在南韓已有轉投資富邦現代人壽、現代信用卡、友利金融集團等金融機構，若台北富邦銀行在南韓設立服務據點，除了可以集結集團資源協力發展當地業務外，也可以透過境外網絡的整合推動跨區合作，帶給客戶更多元優質服務。
金管會表示，台北富邦銀行設立的首爾代表人辦事處，是繼元大銀行子銀行後，第2家在南韓申設分支機構的國銀。
除了台北富邦銀行南韓首爾代表人辦事處外，在海外佈局還有香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處、雪梨代表人辦事處。