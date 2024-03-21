蔣萬安沒來黃敏惠先到 盧秀燕笑曝藍營大姐大疫後首交流「很綠」
台北市長蔣萬安臨時取消後天的台中參訪行程，嘉義市長黃敏惠則於今天率團到台中考察，市長盧秀燕提到黃敏惠的行程，透露「一系列綠色的」，接著又笑稱「跟（政黨）顏色沒有什麼意義，大家不要多想」。她表示黃敏惠對綠色建設特別感興趣，因此市府安排綠園道、綠空廊道、草悟道、捷運綠線等行程交流城市經驗。
記者顏幸如／台中報導
台中市近來積極與其他城市交流，市長盧秀燕今年還有出國考察計劃，引起各界好奇。原本要在23日率隊參訪的台北市長蔣萬安，則因虐童致死案、議員涉貪案不得不取消行程，由嘉義市長黃敏惠今天先登場。
媽媽市長盧秀燕被稱為藍營一姐，勇媽黃敏惠則連任3屆國民黨副主席，同時是全國總任期最久的縣市長（目前第4屆、累計擔任14年半的嘉義市長），兩人18日甫在「女性縣市長聯盟」聚會。盧秀燕今（21）日提及黃敏惠的參訪，笑稱「一系列綠色的」！她解釋黃敏惠對綠色環保建設特別有興趣，台中的城市建設考量到綠色景觀、人文環境兼環保生態，因此市府為她量身安排綠園道、綠空廊道、草悟道、捷運綠線等一系列綠色行程。
黃敏惠率市政團隊共24人，由台中市政府副秘書長林育鴻代表接待，首站參訪北區的興進綠園道，以「花之道」自然花園為概念，將城市美學延伸至市民家門口，讓自然美學成為市民生活的日常。盧秀燕說，疫後恢復城市交流，台中市將根據各城市的需求提供參訪行程，其他城市也有很多經驗值得借鏡，她有時間也會帶隊到其他城市、國外參訪學習。