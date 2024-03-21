中華男足0:2主場不敵吉爾吉斯！開賽不久就「11打10」 仍沒進球
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，中華隊在小組賽最終戰於今（21）日下午4點於高雄市立楠梓足球場迎戰吉爾吉斯，吉爾吉斯2號球員基欽（Valery Kichin）在第55分鐘靠著12碼罰球破門首開紀錄，終場以2:0取勝，而中華男足則在主場吞下小組賽第3敗。
記者黃建霖/綜合報導
中華男足這次從2月開始集訓，總教練Gary White表示這次代表隊徵招不少年輕球員來到陣中，非常感謝俱樂部的配合。同時也表示對上吉爾吉斯這種強隊是很難得的經驗，經過上個比賽日跟阿曼和馬來西亞的兩場硬仗後我們已經準備好了。隊長陳柏良表示這次有很多年輕球員回到陣中，希望他們可以平常心以對，在比賽中穩定發揮。
吉爾吉斯總教練Štefan Tarkovič則說，很高興能夠來到台灣進行比賽，所有球員都已經到齊，希望這場比賽能夠全取三分。隊長Valerii Kichin則表示我們已經準備好了，希望能夠帶給球迷朋友們一場精彩的比賽。
中華男足這一場踢「4-4-2」陣型，餘耀興和安以恩擔任雙箭頭，秦文彥、陳柏良、游家煌、吳彥澍擔綱中場，陳昭安、黃子銘、吳俊輕、粱孟昕坐鎮後衛，潘文傑為守門員。
此役開賽不久，Datsiev Said對秦文彥犯規被判黃牌，總教練White因衝進場內抗議被判紅牌離場。第24分鐘Datsiev Said又領到一張黃牌，被罰下場，但吳彥澍自由球射丟，無緣破蛋。
雖然是場上人數有優勢，但中華隊遲遲無法有所突破，比賽進入下半場，進行到第55分鐘，吉爾吉斯獲得12碼罰球機會，基欽順利射進，讓吉爾吉斯率先「破蛋」，取得1:0領先。
第80分鐘，吉爾吉斯推反擊，凱·默克（Kai Merk）打進入網，客隊2:0領先。中華男足這一場進攻端並非沒有機會，但配合上欠缺臨門一腳，終場以2球之差落敗。
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