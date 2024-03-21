「好咖、好餅、地酒」市集 結合城市沖煮賽周未登場

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五大好禮分別是：第一禮，現場100元即可購買太陽餅與咖啡點心組；第二禮，市集消費滿1,000元即享限量好禮抽抽樂；第三禮，滿3,000元兌換限量紀念品；第四禮，市集限量太陽堂咖啡美酒禮盒；第五禮，500元可購買600消費卷限量兌換。
傅桂霖分署長表示，「臺灣好咖x臺中好餅x中苗地酒特典市集」，還有臺灣咖啡風味輪流體驗、咖啡桌遊體驗、農村小童香草棒棒、環保咖啡渣體驗等多項免費體驗活動，喝咖啡、品美酒、吃好餅，品味好滋味滿足味蕾的享受。
陳榮俊分署長表示，中苗地區為全臺最密集酒業的群聚地，以在地的作物為原料釀造出屬於中苗地區的風味酒款，透過本次市集與展售推廣臺中太陽餅等糕點、中部咖啡產業、中苗地方特色酒品與農村產業，現場可以一次品嚐中苗地區別具特色酒品，觀賞舞台花式咖啡調酒表演，歡迎民眾透過親身體驗認識咖啡、糕餅與美酒，共同分享中臺灣美味。
市府經發局副局長李逸安表示，臺中是一個積極發展觀光與創新創意的城市，透過咖啡、美酒及糕餅異業行銷，期待吸引更多遊客來臺中品嚐好餅美滋味。特色市集參與的業者有阿聰師、左心房和太陽堂老店等，他們對於成為台中伴手禮品牌，攜手市府推廣行銷拼經濟，皆充滿信心。
KINGSHIP城市沖煮賽事總監黃宥澄則表示，咖啡已是許多臺灣人每日必喝的飲品，KINGSHIP 城市沖煮賽，秉持的精神即是「讓人們更享受沖煮出一杯質感咖啡的過程」，因此在國內打造一個有別於國際賽事的深度舞台，聚集喜愛咖啡、熱愛沖煮的職人們，共同提升臺灣的咖啡沖煮文化。