台南要蓋捷運了！單軌藍線一期「有條件通過」 總經費324.37億元
交通部今（21）日邀專家學者及相關部會代表召開捷運審查委員會，審查台南市政府函報台南市大眾捷運系統第一期藍線綜合規劃，有條件通過，總經費324.37億元。
記者許若茵／台北報導
交通部說明，本次委員會議與會委員獲共識，請台南市政府就本計畫採用首次引進國內的單軌系統型式，再加強說明採用該系統原因及後續營運維修成本。此外，涉及總經費較可行性研究增加126.74億元的責任歸屬及中央與地方經費分攤、經濟效益及運量估算合理性等，該府再釐清補正。後續請台南市政府依委員意見修正報告書，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部將循程序陳報行政院審議。
台南大眾捷運系統第一期藍線可行性研究於107年12月28日奉行政院核定，本計畫路線分為文化中心線及仁德線兩路段，路線北起於台鐵大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站。全長約8.39公里，設10座車站及1座機廠，總經費324.37億元，中央分攤191.32億元，台南市政府分攤133.05億元。台南市政府考量單軌系統結構量體較小，對台南都市景觀衝擊低，爰該市首條捷運將採用國內首次引進的單軌系統。