金秀賢被姐姐「衝康」只愛清純妹！社死現場公開 咖啡廳氣炸怒吼
韓劇《淚之女王》第5集、6集預告出爐，故事時間軸再拉回金秀賢、金智媛結婚前，金智媛的大姑子張允柱要求金智媛離弟弟遠一點，意外曝光金智媛並非金秀賢的「清純妹理想型」，好在金秀賢霸氣告白：「我現在愛的人只有洪海仁（金智媛飾演角色）一個人！」張允柱尷尬留在原地不敢吭聲。
記者陳雅蘭／綜合報導
《淚之女王》目前播至第4集，故事進展揭露金秀賢、金智媛過往有個未出生的小孩，以及金智媛罹患罕見腦瘤，病情急速惡化，嚴重到會失憶走失，讓金秀賢意識到自己其實非常在乎金智媛，逐漸打消離婚念頭；但卻被鄰居說溜嘴，金智媛發現金秀賢想離婚，刻意與老公避不見面。
tvN電視台今（21）日釋出新預告，金智媛準備嫁給金秀賢前，曾被準大姑子張允柱逼迫分手，張允柱直言喜歡弟弟的人數不清，包含公務員、大企業員工，都是有頭有臉的女人，斥責金智媛是在毀掉金秀賢前途，「真的非常自私」，殊不知金智媛是財閥千金，掌管Queens百貨公司。
好在金秀賢及時趕到，怒斥姐姐「少看點電視劇」，張允柱氣不過再怒罵金智媛，加碼爆料金秀賢從高中只喜歡清純型，金智媛配不上對方，金秀賢低聲下氣哄女友：「我是喜歡過那種風格，但我現在愛的人只有洪海仁一個人！所以不要在這裡聽我姐姐胡說八道，走吧。」爆棚男友力再度獲得觀眾討論。
《淚之女王》甫開播就話題不斷，第1集收視率僅有5.8％，第2集開始直線上升到8.6％，第4集成功突破個位數來到12.9％，成績斐然。《淚之女王》每週六、日晚間10點可至Netflix收看。
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