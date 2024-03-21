安心亞露美胸現身了！公開和柯震東關係：5年多了 感情狀態曝光
女神安心亞在戲劇圈磨練多年，去年以《牛車來去》讓外界看到她脫胎換骨的演技，差一點打敗蔡淑臻奪下金鐘視后，算是從初代宅男女神轉型為實力派演員，不過外界更關心她的感情狀態，年初在夜店被目擊和柯震東牽手，安心亞今（21）日小露34D美胸出席生技公司代言活動，親自解釋與柯震東的關係，「想不到吧！我們是認識5年的朋友！」並揭露感情現狀。
記者楊穎軒／綜合報導
安心亞還原當晚狀況，她和柯震東及其他友人去酒吧聚會，現場人潮眾多，非常擁擠，柯震東才會拉著她的手往前走，否則她根本動不了，澄清兩人是認識超過5年的朋友，笑說：「想不到吧！」至於與對方發展的可能性，安心亞直言：「把他當朋友看待，不會想到那方面去。」
今年38歲的安心亞，坦言已經單身5年以上，她說現在以工作為重，平常都忙著拍戲，可能要等半年後殺青才有機會認識新對象，「我一直都很隨緣，身邊還是被愛包圍，所以愛情不是我優先的考量。」還向柯震東喊話：「他應該要介紹對象給我！」
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