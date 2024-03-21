吃到飽狂點50份牛舌！老闆暴怒「沒見過這種」 1億人分兩派戰翻
吃到飽餐廳主打各種不同餐點品項都能無限取用，因CP值高成為許多人的聚餐首選。不過，日本就有間吃到飽餐廳，因客人狂吃50份上等牛舌而暴怒，老闆還出面教訓「第一次看到有人這樣點」，讓事主忍不住發文抱怨「吃到飽不就是點幾份都可以嗎？」貼文累積超過1.1億瀏覽數，引起極大討論度。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「魚漿夫婦」昨（20）日發文，表示社群平台X一則推文近期引起熱議，一名網友到燒肉吃到飽餐廳用餐時，狂點了50份上等牛舌，沒想到老闆竟當場爆氣喊「第一次看到有人這樣點」，讓原PO傻眼回嗆：「那你就不要開吃到飽餐廳啊！」
貼文曝光後，截至目前已累積超過1.1億瀏覽數，雖然大多數人都支持原PO，但也有人質疑他是來亂的。對此，原PO再度發文解釋，他當天用餐也有點菜單上其他菜色，包含麵食、蔬菜及牛肋排等，最後也把餐桌上的食物吃光，沒有任何剩菜；他點餐時並非一次就點很多，每次都點5份左右，且都是吃完才再點餐，而他被老闆罵之後，就老老實實地改點普通牛舌，並沒有向店員抱怨。
原PO也透露，這間餐廳是連鎖店，他後來又到其他分店想再吃牛舌，但發現上等牛舌都不能點了，原以為是自己被黑名單，最後才得知所有連鎖店的牛舌活動都已無預警結束，據說原因是牛舌不足，讓他依舊不解直呼「但吃到飽不就是點幾份都可以嗎？」
而「魚漿夫婦」則坦言，夫妻倆曾去過其他家餐廳吃牛舌，兩人點了將近100份也沒遇過這樣的事。台灣網友對此事有兩派意見，大多數人都認為「怕人吃就不要辦活動啊」，況且原PO並沒有浪費食物；另一派則建議餐廳可以改變做法，將高單價的品項設有數量上限，並在一開始就提醒顧客，也許就能避免類似爭議發生。