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為數位與永續轉型！勞動部勞動力發展署人才資源中心辦CEO講堂

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂。(圖／記者黃守作攝，2024.03.21)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂。(圖／記者黃守作攝，2024.03.21)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(21)日下午，在高雄市高雄展覽館會議室，舉辦113年首場CEO講堂，以協助在職勞工與企業打造友善職場環境、促進人才發展，讓勞動部成為企業和勞工夥伴最強力的後盾。

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▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂，由勞動力發展署副署長鍾錦季(中)主持。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂，由勞動力發展署副署長鍾錦季(中)主持。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心CEO講堂，是由勞動力發展署副署長鍾錦季主持，高屏澎東分署副分署長柯秀燕、人才資源發展中心主任李玫臻、高雄市政府勞工局局長周登春、台灣港務公司行政副總經理盧展猷、人資小週末創辦人盧世安等人，以及高屏澎東分署轄區企業經營者及高階經理人與會。

▲勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.03.21)
▲勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.03.21)
勞動力發展署副署長鍾錦季表示，此一CEO講堂主題定為永續人才心文化，智慧轉型新視野，她認為，企業要實現永續發展，人才培育不可少，為此，該發展署時刻關注整體勞動趨勢，從人才職能發展出發，推動企業人力提升計畫等各項資源，以協助企業與勞工在面對2050淨零碳排，提升競爭力。

▲台灣港務公司行政副總經理盧展猷作專題演講，分享如何建立幸福職場環境。(圖／記者黃守作攝，2024.03.21)
▲台灣港務公司行政副總經理盧展猷作專題演講，分享如何建立幸福職場環境。(圖／記者黃守作攝，2024.03.21)
會中，邀請台灣港務公司行政副總經理盧展猷作專題演講，分享在數位、永續雙軸轉型下，如何建立「以人為本」的幸福職場環境，並提出企業實踐ESG已不是爭先恐後的競爭力問題，而是與時俱進的生存力關鍵，尤其在面對人才稀缺與工作價值翻轉的趨勢下，引才、育才、留才更是決勝關鍵，盧展猷更向企業夥伴共同呼籲，唯有人才永續發展，企業才能永續經營。

高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻指出，CEO講堂以邀請具代表性的企業經營者為主，分享人才投資對永續經營的重要性，進而凝聚與會者對人才發展的共識，該中心至今已辦理16場次，近2000家次的企業高階經理人一同參與，在掌握產業趨勢的同時，促進各產業的交流分享，進而推動產業的永續發展，讓永續經營的種子埋進更多企業的核心。

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