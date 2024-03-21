台股2萬點、巨嬰ETF加持 資金派對湧進高股息！00918完成填息
台股大盤持續在2萬點近關情怯，在高檔震盪之下，高股息相對抗震的特性吸引投資人關注，加上近期投信業者募集高股息ETF的規模龐大，相關成分股在資金面推升之下亦有亮眼成績。本周一（18日）才除息的00918已經在昨（20）日完成填息，今年以來也已經有超過10%的漲幅，表現不俗。專家建議投資人可以在台股部位上進行多元配置，以降低資產波動，且目前尚未進入除權息旺季，建議投資人抱緊處理，累積價差與期待今年的股息入袋。
記者許家禎／台北報導
根據CMONEY統計，今年以來已除息的高股息ETF均已完成填息，就單次配息率觀察，以大華優利高填息30（00918）的配息率最高，且已於20日完成填息，代表投資人的股利不是左手換右手，此外，就3月以來的表現來看，投資人也有賺到價差。
根據投信投顧公會統計，今年以來包含已經成立、掛牌與即將募集的台股高股息ETF共有7檔，若市場持續青睞高股息ETF，預期資金持續簇擁的情況下，被納入高股息指數的成分股將值得期待。
展望後市，大華優利高填息30（00918）經理人楊斯淵表示，大盤在2萬點上下震盪明顯，選股操作相對重要。建議投資人可以同時配置於成長股與高股息股票，在台股部位上也進行多元配置，降低資產波動。他同時指出，在資金推升下，部分高股息成分股股價持續上漲，且目前尚未進入除權息旺季，建議投資人抱緊處理，累積價差與期待今年的股息入袋。
楊斯淵表示，00918成分股中除了科技股之外，也佈局於金融、傳產等相對被低估的企業，預期今年大盤上漲之際，金融、傳產可望接力表現。透過被動式的調整，00918不僅讓投資人能賺到價差，也能領到股息，魚與熊掌能兼得。
※【NOWnews 今日新聞
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