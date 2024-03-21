大S爆孕期遭「哈利波特精裝書」砸 產科醫：最怕胎盤剝離恐致命
大S(徐熙媛)與前夫汪小菲於2021年年底離婚，至今依舊風波不斷，昨（20）日大S突然發長文控訴對方，不但婚內出軌，在大S有孕在身時還家暴，動手將她推倒在地，失去理智的汪小菲甚至拿「哈利波特精裝書」砸向大S。對此禾馨醫療婦產科沈思宏醫師提到，孕婦如果摔倒或被撞到，最怕的是會引發子宮收縮，還有早期胎盤剝離，都有可能對寶寶有生命危險。
記者周淑萍/綜合報導
大S昨天自爆在懷孕期間遭到前夫汪小菲家暴，在文中提到，汪小菲喝醉推倒小S，正在懷孕中的大S試圖阻止，卻也遭殃被推倒在地，失去理智的汪小菲甚至拿「哈利波特精裝書」砸向大S。孕婦被推倒又被拿重物砸，兩大危險行為讓婦產科醫師都緊張搖頭了。
沈思宏醫師表示，孕婦被重物砸到第一個，當然是要擔心有沒有打到頭，如果是打到肚子的話，應該就是要觀察有沒有「腹痛和出血」，最保險的方式就是到醫院進行超音波檢查會最為安心。
摔倒也是一樣的狀況，不管是摔到屁股還是正面直接摔到肚子，雖然原則上是不會直接撞到寶寶，因為胎兒還有一層羊水的保護，羊水是一個很好的緩衝物，讓胎兒不會直接被撞到。但沈思宏醫師提到最怕的是會引發子宮收縮，還有早期胎盤剝離。醫師進一步解釋，子宮收縮有可能會引發早產，讓胎兒在還沒有足月的週數下脫離母體，而早期胎盤剝離更是危險，是有可能會讓肚子裡到胎兒失去生命。
沈思宏醫師呼籲，當產婦被撞到、被重物砸到或是摔倒，在24小時內都要仔細觀察有沒有強烈的腹痛或者是規律性的收縮，同時也要觀察胎動。基本上如果腹痛超過1~2個小時、已經出現規律收縮、出血、沒有胎動還有羊水破都要立即就醫。