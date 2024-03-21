環境部攜手NASA展開高屏地區3D空品實驗

環境部為瞭解高屏地區地形、大氣環流與空氣污染物的相關性，結合交通部氣象署、中央大學等國內外15跨部會、20個科研單位及40多位教授專家，攜手美國太空總署NASA所進行的亞洲空品飛航實驗（ASIA-AQ），於今年2月展開高屏地區3D空品實驗（簡稱高屏實驗，KPEx），並將NASA與台大的測站分別設置在楠梓高中與鳳山高中，開啟大氣環境協同監測功能。
記者陳美嘉／高雄報導
此次為環境部成立以來首次大型國際空氣品質密集觀測實驗，更是與NASA合作的難得機會，特別於20日上午舉行「NASA科學家與高中生空中對話」座談會，分別在楠梓高中、鳳山高中設置主場，由中央大學教授林能暉與臺灣大學教授蕭大智主持，與會來賓NASA科學家Brenna Biggs分享ASIA-AQ飛航實驗目的與工作內容，以及NASA全球環境監測任務。
同時並偕同另外兩位科學家Rebecca Hornbrook、Kristen Okorn與來自全臺各地40多所高中超過1,000名同學就空品實驗內容、NASA工作、各科學相關領域進行知識與趣味並重的專業問答。例如楠梓高中學生針對全球暖化之於外太空的影響提出問題，現場氣氛非常熱烈，讓師生獲益良多。
親自蒞臨楠梓高中會場的中央大學大氣科學系教授林能暉與環境部監測資訊司司長謝炳輝表示，國家十分重視南部的空氣品質，期待透過與NASA接軌國際大型實驗，綜合探討與解析南部空氣污染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空污治理策略，亦成為科學研究與國際合作之典範。
高市府教育局重視空氣品質環境教育，早於108年便設立「空氣品質環境教育資源中心」，扎根空品教育，教導學生空氣污染的原因與對人體帶來的危害，能提升大眾對於環教議題的重視，共同建立永續的生活環境。此次高屏實驗開啟未來大氣環境協同監測，將大幅提升南部地區空氣污染防制、相關教育政策的促進。