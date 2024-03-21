復仇者聯盟？Meta、X、微軟加入Epic陣營 抗議蘋果違反法院禁令
蘋果封閉的生態系一直飽受壟斷爭議，週三（20）包含臉書母公司 Meta、微軟、馬斯克旗下社交平台 X 和全球最大約會 App 公司 Match 等科技巨頭們加入了入熱門遊戲《要塞英雄》開發商 Epic Games的抗議行列，聯合向法院遞交文件，指控蘋果公司的收取傭金的新政策明顯違反法院禁令。
國際中心楊智傑／綜合報導
全球科技產業的競爭除了硬體設備方面，在應用程式的開發以及應用程式商店的規範等領域也愈來愈受到重視。在2021年9月，美國法院下令蘋果開放 App Store 的「外部付款」功能，也就是說軟體的開發商可自行提供連結按鈕，引導用戶使用非蘋果的支付方式，然而蘋果隨即發布新政策，規定開發商若欲使用 App Store 外部付款，須向蘋果公司支付12%或27%的傭金，取決於開發商規模大小。
這些科技巨頭認為，蘋果的新政策明顯違反法院禁令，尤其是收取過高的傭金形同在消費者和開發商的身上再扒一層皮，他們主張蘋果在「開發商如何與用戶溝通購買應用程式內的選擇」進行限制，指控這種作法對競爭造成了嚴重阻礙，而蘋果對此則拒絕發表具體回應，僅重申一月初發表過的聲明，表示完全遵守法院禁令。
Meta 全球事務副總裁 Nick Clegg 對此表示，蘋果 App Store 的政策正在扼殺競爭並傷害消費者，「我們敦促法院採取行動，制止蘋果的壟斷行為」；微軟總法律顧問 Brad Smith 也表示支持 Epic Games 的訴訟，同樣批評蘋果新政策產生壟斷，呼籲法院確保公平競爭。
不過《Appleinsider》也指出，如微軟、Epic Games、Meta 這些軟體開發商聯手批評蘋果之際，自己也向 Xbox 開發商或歐盟收取類似的費用與傭金。