「少女時代單飛不解散」讓俞利迷惘！決定素顏工作　送醫過程曝光

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片中，娜英因戀家不願離開故鄉，學習保齡球後才開始思考「獨立」的可能性，令展開單飛事業的俞利深受感動，因此看完劇本便決議接演：「我30歲出頭時也像娜英一樣困惑，學習獨立並不容易，也才開始思考很多，意識到自己擅長、喜歡、想表達什麼。」韓國試映會上，她邀請「少女時代」成員潤娥觀影，潤娥很欣賞《Strike!娜英》與俞利的演出，俞利透露：「她（潤娥）說之後也想挑戰這種類型的片！」
俞利為了電影，除了勤練保齡球技，也參與部分創作，例如：片中練保齡球受傷卻遲未就醫，遭醫生質疑「怎能忍到現在」，就是出於她曾因練舞過度導致韌帶受傷時，醫生為她動手術前的對話，她表示：「我覺得這段話放進電影會不錯，就和導演討論，一個好的橋段就創作出來了！」
《Strike!娜英》電影描繪海邊村莊生活的地方記者娜英，熱愛照料家人，希望平淡生活能永遠不變。然而，當母親試圖賣掉老屋迎接第二春，弟弟也執意遠走高飛前往首爾，娜英必須面對這些突如其來的轉變時，保齡球出現在娜英的生命中，她開始花越來越多時間去保齡球館，被保齡球的魅力所打動，並在學習過程中逐漸打開心扉。電影3月29日在台上映。
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