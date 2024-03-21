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「少女時代單飛不解散」讓俞利迷惘！決定素顏工作　送醫過程曝光

▲電影《Strike!娜英》中，「少女時代」成員俞利（右）飾演文靜樸素的娜英，為了突破演技選擇素顏上陣。（圖／原創娛樂）
▲電影《Strike!娜英》中，「少女時代」成員俞利（右）飾演文靜樸素的娜英，為了突破演技選擇素顏上陣。（圖／原創娛樂）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓電影《Strike!娜英》由「少女時代」成員俞利主演，她片中演出受家鄉所困的地方記者「娜英」，因接觸保齡球才重拾生活重心。該電影是俞利首挑大梁的作品，活潑的她為了演出文靜樸素的主角費盡苦心，更選擇素顏上陣：「我該抹去少女時代中『浮華版的俞利』，於是把妝卸了、盡可能以她的身分去生活。」表明自己努力保持「不表演」的狀態，同時曝光過去受傷就醫的故事。

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▲俞利（右）為演出《Strike!娜英》勤練保齡球球技，更提供靈感參與部分劇本創作。（圖／原創娛樂）
▲俞利（右）為演出《Strike!娜英》勤練保齡球球技，更提供靈感參與部分劇本創作。（圖／原創娛樂）
「少女時代」自2017年宣布單飛不解散，成員各自拓展新事業，俞利往演員路發展，挑戰更多大小螢幕作品演出。團中擔任「副唱領舞」的俞利，早前已有參與各式影視作品演出的經驗，曾以韓劇《被告人》獲得「SBS演技大賞」最佳女主角提名。

片中，娜英因戀家不願離開故鄉，學習保齡球後才開始思考「獨立」的可能性，令展開單飛事業的俞利深受感動，因此看完劇本便決議接演：「我30歲出頭時也像娜英一樣困惑，學習獨立並不容易，也才開始思考很多，意識到自己擅長、喜歡、想表達什麼。」韓國試映會上，她邀請「少女時代」成員潤娥觀影，潤娥很欣賞《Strike!娜英》與俞利的演出，俞利透露：「她（潤娥）說之後也想挑戰這種類型的片！」

俞利為了電影，除了勤練保齡球技，也參與部分創作，例如：片中練保齡球受傷卻遲未就醫，遭醫生質疑「怎能忍到現在」，就是出於她曾因練舞過度導致韌帶受傷時，醫生為她動手術前的對話，她表示：「我覺得這段話放進電影會不錯，就和導演討論，一個好的橋段就創作出來了！」

《Strike!娜英》電影描繪海邊村莊生活的地方記者娜英，熱愛照料家人，希望平淡生活能永遠不變。然而，當母親試圖賣掉老屋迎接第二春，弟弟也執意遠走高飛前往首爾，娜英必須面對這些突如其來的轉變時，保齡球出現在娜英的生命中，她開始花越來越多時間去保齡球館，被保齡球的魅力所打動，並在學習過程中逐漸打開心扉。電影3月29日在台上映。

▲俞利（左）飾演的主角娜英是海邊村莊的地方記者，與玄宇錫扮演的弟弟感情深厚。（圖／原創娛樂）
▲俞利（左）飾演的主角娜英是海邊村莊的地方記者，與玄宇錫扮演的弟弟感情深厚。（圖／原創娛樂）
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