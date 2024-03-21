王美花也是央行理事！會中有無暗示電價漲幅？央行總裁這麼回答
因應4月電價調漲，中央銀行今（21）日出乎市場意料之外，升息了半碼，預估電價調漲10%，今（2024）年消費者物價指數（CPI）年增率將來到2.16%，核心CPI也會升至2.03%。由於經濟部長王美花也是央行當然理事，央行總裁楊金龍被問到會中有無暗示電價漲幅？他說「沒有」，對於央行率先開出第一槍，預估今年CPI將升破2%，楊金龍強調，「央行是貨幣政執行者，對未來可能發生要考慮進去」，她（指王美花）也不會很訝異。
記者顏真真／台北報導
電價4月預計調漲，會調多少明天才會定案，但央行也率先升息半碼，也跌破市場眼鏡，房貸族負擔也將加重，尤其因電價調漲，物價也再漲，央行也率先上修今年CPI預估值至2.16%，楊金龍也坦言，這是以電價漲10%來估算，當然，央行也有漲更多的預估，包括市場傳漲12%，但他說差距不大。
不過，由於經濟部長也是央行當然理事，也就是說經濟部長王美花也有出席央行理事會，媒體也好奇經長是否有在會中暗示電價會漲10%還是12%？楊金龍說「沒有」。至於看到央行上調CPI預估值至2.16%有沒有感到訝異？楊金龍表示，包括國發會、主計總處，基本上模型跑出來都相當，所以「她也不會很訝異」。
對於央行勇敢開出部會第一槍，上修今年CPI年增率至2.16%，難道不怕嗎？楊金龍強調，「我們內部也有討論過，主計總處是統計調查單位，不是貨幣政策執行者，等實際調整後才會修正，但「央行是貨幣政策執行者，對未來可能發生的事，要考慮進去」，這次電價調漲好像比較廣泛一點，連民生電價都要調，央行是貨幣政策決策者要把央行估計的放進去，但央行升息有經充分討論，也得到理事們支持，只有一位理事認為應維持利率不變，因為我國出口表現仍兩極化。