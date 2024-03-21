藍白拋總統國情報告「即問即答」 綠委提馬王昔發言打臉
國民黨立委傅崐萁、翁曉玲及民眾黨團提案主張，總統赴國會報告應採「即問即答」，對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說明，法律不能凌駕《憲法》，要改制度就要修憲，條文提及總統赴立院國情報告，是「得」非「應」，是「報告」非「詢答」，是「必要性」而非「常態性」。更提及過去前總統馬英九稱「總統在國會接受詢答是憲政惡例」，前院長王金平「立委質詢總統是違憲，因總統不對國會負責」，強調在野別想偷吃步，「拿修法來便宜行事，欺騙社會！」
記者陳威叡／台北報導
針對在野拋出總統赴國會報告應採「即問即答」，吳思瑤表示，《憲法》只有一部，不論誰執政都要守憲，法律不能凌駕《憲法》，要改制度就修憲，憲法增修條文第四條明文規定，總統赴立院國情報告是「得」非「應」，是「報告」非「詢答」，是「必要性」而非「常態性」，這不需要法學博士，有識字能力就能辨別。
吳思瑤也澄清，賴清德沒有不來立院國情報告，相反的是主動也樂意赴立院報告，但總統不能違憲，也須守憲行事，遵守《憲法》規定的總統，藍白立委不應抹黑，此舉是不尊重立院。
吳思瑤表示戳破藍白違憲主張，首先《憲法》規定，藍白所提修法條文就是牴觸《憲法》，若要改新制，就修憲而不是修法。國際案例中，美國、法國都是總統赴國會報告，沒有詢答。
就歷史經驗來說，馬英九2012曾言「總統在國會接受詢答是憲政惡例」，王金平則在2015年說，「立委質詢總統是違憲，因為總統不對國會負責」。
此外國民黨自家智庫「國政基金會」，歷次研究報告都說「國會質詢總統違憲，將釀國際笑話」，立院秘書長周萬來著作也曾提及，總統赴國會僅能報告不應備詢。呼籲國民黨不要打臉馬、王，也不要無視自家智庫的研究成果，要修憲就修憲，別想偷吃步，「拿修法來便宜行事，欺騙社會！」