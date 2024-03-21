車銀優帥到87萬人朝聖！7秒「球場呆萌吃播」瘋傳：簡直不敢相信
南韓男星車銀優以團體ASTRO出道，由於精緻臉蛋零死角，讓他圈粉無數，是許多少女心中的男神，更被封為「臉蛋天才」。車銀優昨（20）日現身美國職棒大聯盟（MLB）新賽季現身觀賽，認真吃熱狗的7秒畫面卻意外在網路上瘋傳，可愛模樣再度掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
昨（20）日MLB新賽季迎來海外開幕戰，在首爾高尺天空巨蛋盛大展開，有不少韓星都入場朝聖，包括李寶英、玉澤演、池晟、車銀優等人，有不少網友都將現場捕捉藝人的畫面上傳到網路上，其中有一段車銀優的7秒畫面更是引發討論。
只見車銀優戴著大聯盟的鴨舌帽，一邊認真觀賽，一邊認真咀嚼熱狗，呆萌可愛的表情讓網友們心臟爆擊，短短影片竟有超過87萬人按讚，不少網友都忍不住驚呼，「認真？太厲害了」、「他在咀嚼好可愛」、「簡直不敢相信」、「真的是帥哥」、「太帥了」。
事實上，車銀優的臉蛋已經不是第一次引起騷動，他過去演出過《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《犬系戀人》等漫改劇，被譽為是「漫撕男」，就像是從漫畫中走出來的美型人物，然而他本人卻表示，自己學生時期又黑又胖，然而曾有網友爆料，稱和車銀優是唸同所學校，指對方的高顏值曾讓食堂頓時安靜。
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