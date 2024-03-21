春天藝術節「環境舞蹈」3/30起各文化歷史地景登場

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高雄市文化局局長王文翠表示，環境舞蹈創作演出讓舞蹈能突破劇場觀賞的框架，也讓藝術表演與更多景點產生有機對話，5年來累積了18檔30場的演出。文化局將持續努力讓藝術走入市民生活，也歡迎更多創作者在高雄的文化場域尋找創作靈感。
3月30、31日下午4點整，率先登場的是由第二次入選為環境舞蹈演出的團隊「藟艸合作社」，將在歷史建築「逍遙園」，演繹編創之作品《逍遙園》。4月6、7日下午4點半，「01舞蹈製作」作品《諾亞遊樂園》是由旅日青年編舞家簡麟懿編創，選擇在大東文化中心，融合氣球、膠帶塗鴉、水…等元素，翻玩大東整體幾何建築線條，別於往年作品，除了欣賞舞者靈動肢體游移，企圖打造出親子適宜的歡樂遊戲場。
4月13、14日下午4點半，由五度入選環境舞蹈演出亦是高雄市傑出演藝團隊的「索拉舞蹈空間舞團」，將在高雄第一座工業遺址，國家古蹟建築「中都唐榮磚窯場」，帶來作品《窯想思》。文化局表示，為了讓觀眾更親近認識磚窯場，在這兩日的演出現場，也將有文化導覽、市集、小火車等古蹟推廣相關活動，歡迎民眾踴躍參加。
同樣4月13、14日下午4點半，還有年輕團隊「希舞集聚舞蹈劇場」在美麗的國定古蹟「打狗英國領事館官邸」，上演舞作《憶想1879》，由團隊擅長的跨域藝術元素融合，以打狗英國領事館領事霍必瀾的故事為靈感發想創作，透過藝術的角度呈現，以舞者的肢體、歌者的表述、與為演出全新創作的音樂，襯托出打狗英國領事館建築的瑰麗，並演繹建築中一段美麗遺憾的故事。更多節目資訊請上高雄春天藝術節官方網站。