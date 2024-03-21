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春天藝術節「環境舞蹈」3/30起各文化歷史地景登場

▲4檔8場的環境舞蹈作品都是免費演出，邀請對歷史建築、對舞蹈有興趣的民眾觀賞，感受舞蹈藝術與文化場域的美麗互動。（圖／高市府文化局提供）
▲4檔8場的環境舞蹈作品都是免費演出，邀請對歷史建築、對舞蹈有興趣的民眾觀賞，感受舞蹈藝術與文化場域的美麗互動。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目，今年選出4支高雄在地舞團的舞作演出，包含藟艸合作社化身時空旅人，於歷史建築「逍遙園」恣意穿梭；01舞蹈製作將翻玩「大東文化藝術中心」，以身體探索幾何建築線條；索拉舞蹈空間舞團以舞回望「中都唐榮磚窯場」昔日風華；希舞集聚舞蹈劇場則在「英國領事館」演繹一段美麗歷史愛情故事。4檔8場的環境舞蹈作品都是免費演出，對歷史建築、舞蹈有興趣的民眾可前往觀賞，感受舞蹈藝術與文化場域的美麗互動。

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春藝「環境舞蹈」系列節目為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由在地舞蹈團隊結合文化地標，為不同的場域量身打造的舞蹈作品，持續為城市地景注入表演藝術元素，是藝術節中唯一戶外演出並且開放免費觀賞的口碑節目。

▲高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目，今年選出4支高雄在地舞團的舞作演出。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目，今年選出4支高雄在地舞團的舞作演出。（圖／高市府文化局提供）
高雄市文化局局長王文翠表示，環境舞蹈創作演出讓舞蹈能突破劇場觀賞的框架，也讓藝術表演與更多景點產生有機對話，5年來累積了18檔30場的演出。文化局將持續努力讓藝術走入市民生活，也歡迎更多創作者在高雄的文化場域尋找創作靈感。

3月30、31日下午4點整，率先登場的是由第二次入選為環境舞蹈演出的團隊「藟艸合作社」，將在歷史建築「逍遙園」，演繹編創之作品《逍遙園》。4月6、7日下午4點半，「01舞蹈製作」作品《諾亞遊樂園》是由旅日青年編舞家簡麟懿編創，選擇在大東文化中心，融合氣球、膠帶塗鴉、水…等元素，翻玩大東整體幾何建築線條，別於往年作品，除了欣賞舞者靈動肢體游移，企圖打造出親子適宜的歡樂遊戲場。

4月13、14日下午4點半，由五度入選環境舞蹈演出亦是高雄市傑出演藝團隊的「索拉舞蹈空間舞團」，將在高雄第一座工業遺址，國家古蹟建築「中都唐榮磚窯場」，帶來作品《窯想思》。文化局表示，為了讓觀眾更親近認識磚窯場，在這兩日的演出現場，也將有文化導覽、市集、小火車等古蹟推廣相關活動，歡迎民眾踴躍參加。

同樣4月13、14日下午4點半，還有年輕團隊「希舞集聚舞蹈劇場」在美麗的國定古蹟「打狗英國領事館官邸」，上演舞作《憶想1879》，由團隊擅長的跨域藝術元素融合，以打狗英國領事館領事霍必瀾的故事為靈感發想創作，透過藝術的角度呈現，以舞者的肢體、歌者的表述、與為演出全新創作的音樂，襯托出打狗英國領事館建築的瑰麗，並演繹建築中一段美麗遺憾的故事。更多節目資訊請上高雄春天藝術節官方網站。

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